Сергей Есенин: Глупое сердце, не бейся

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17 декабря 2021, 15:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

28 декабря 1925 года остановилось сердце русского поэта Сергея Есенина. В небытие ушло все, чем дорожил поэт – любовь. Безграничная любовь к Рязани, русским березкам и, конечно, к женщинам. А был ли любим сам Сергей Александрович? Любил ли он до самозабвения сам? И кого…



Жизнь Сергея Есенина оборвалась в тридцать лет. До сих пор нет окончательной версии смерти поэта… Возможно, его убили… Возможно, он сам принял решение попрощаться с жизнью… Возможно, мы никогда не узнаем правды… Но нам никто не запретит попытаться разобраться в его отношениях с женщинами.



Зиночка Райх.



1917 год. Черноволосая красавица Зинаида Райх жила в Петрограде и служила машинисткой в редакции газеты «Дело народа». Там же была и художественная библиотека, куда часто заглядывал молодой поэт Сергей Есенин. Зиночка симпатизирует голубоглазому блондину, но замуж собирается за другого начинающего поэта Алексея Ганина, кстати, друга Сергея Александровича. Но все решает просто случай. Перед помолвкой Зиночка и Леша решили съездить на Соловки, и пригласили в свою компанию Сережу…

Фото: Сергей Есенин и Зинаида Райх

Зиночка прекрасно смотрелась на палубе белого парохода. Доверчивый Ганин любовался невестой и не заметил, что его друг неотступно следует за любимой и не услышал, о чем шептались за его спиной Зиночка и Сережа: «Зина, это очень, очень серьезно. Поймите, я люблю вас! Люблю с первого взгляда! Давайте обвенчаемся! Немедленно! Решайтесь! Да или нет!» И Зиночка сказала «Да!» Забыв про Ганина, молодые люди обвенчались в маленькой церкви под Вологдой.



Есенин и Райх вернулись в Петроград и поселились в небольшой квартирке на Литейном, где и зажили семейной жизнью. Все бы ничего, но мужу не давал покоя один «пунктик» из прежней жизни его жены – он, по-мужицки, не мог простить Зиночке, что на супружеском ложе оказался не первым. Сергей Александрович частенько плакался другу Анатолию Мариенгофу, что «эта гадина ему соврала!» Он устраивал жене сцены ревности, бил ее, а потом умолял простить его, стоя на коленях. Зиночка прощала. И даже забеременела. Но и ожидание первенца не усмирило пыл поэта. Есенин продолжал избивать жену, мстя ей за прошлое. Райх сбежала от мужа к родителям в Орел рожать. Жену Есенин не навещал, не звал, не ждал. Зиночку мучило такое непонятное положение, и она взяв годовалую Танюшу сама приехала к мужу. Сергей Александрович особой радости не высказал, но дочь принял всем сердцем. Вот только Танечка никак не хотела признавать в постороннем человеке своего отца. Девочка охотно общалась с мамой, с нянькой, с чужими мужчинами, но только не с родным отцом. Есенин злился, обвинял во всем Зинаиду и… велел ей убираться обратно в Орел. Да еще на прощанье заявил: «Мои чувства к тебе прошли. Дочери помогать буду. А меня устраивает та жизнь, которую я сейчас веду!» Зиночка совсем не хотела верить мужу: «Сергунь, ты меня любишь! А остальное знать не хочу!» Тогда Есенин обратился за помощью к Мариенгофу: «Друг мой, я не могу больше жить с Зинаидой! Петля мне ее любовь! Толик, милый, скажи ей, что у меня другая женщина!»



Зиночка все поняла. И на следующий день уехала к родителям, но вскоре поняла, что снова ждет ребенка. Поплакала, поплакала и решила… рожать. А вдруг дети спасут ее брак? Сообщила мужу эту новость по телефону. На удивление, Сергунь воспринял новость спокойно и даже предложил назвать мальчика (если будет мальчик) Костей. Но увидев сына произнес: «Фу… Чернявый… Есенины черными не бывают!» Сказал и ушел.



Что творилось в душе Зиночки? Боль, злость, обида и… желание. Она заставит себя уважать! Он узнает кого потерял! И оказалась права. Зинаида Райх вышла замуж за Всеволода Мейерхольда. И совершенно не прогадала. Второй муж любил жену безумно, детей усыновил, и все главные роли в своем театре доставались только Зиночке. И Зинаида Райх стала невероятно популярна. Она добилась профессионального успеха, дом у нее «полная чаша», приемных детей муж любит, а она живет в постоянной любви и заботе.



А что Сергей Александрович? Он не оценил свою бывшую жену, не понял, что в этой маленькой женщине есть огромная сила воли, страсть и умение справляться с трудностями. Но он это поймет потом… Поймет, когда Зинаида станет актрисой самого авангардного театра, красивой и благополучной супругой популярного режиссера. Есенин снова влюбится в Райх… И Зиночка согласится встречаться «со своим Сергунем» тайно, в комнате подруги Зинаиды Гейман. Райх любила Есенина, но уходить от Мейерхольда не собиралась. Теперь ее устраивала жизнь в «любовном треугольнике». А Сергей Александрович страдал без детей, ревновал Зиночку, желал ее, предлагал «сойтись семьей», но бывшая жена была непреклонна. «Дорогой мой, параллели не скрещиваются. И я не брошу Всеволода!»



А любил ли Зиночку Есенин? Лично у меня огромные сомнения. Ведь даже когда они были в «счастливом браке» (около года), все равно поэт поддавался любовным страстям, с головой уходил в водоворот столичной жизни. Он хотел славы, публичности, известности. А домашняя Зиночка была только «петлей на шее». Ему нравились яркие, дерзкие, известные женщины. Только с ними он хотел быть! С такими женщинами всегда праздник! А семья? Успеется! Видимо, в этом и был истинный характер Есенина. В различных мемуарах, письмах женщин, любивших поэта, рассказывают о нем, как о страстном любовнике, который легко увлекается, но так же легко «гаснет».



Айседора Дункан.



Трудно сказать, кто из них был более знаменит – американская танцовщица Дункан или русский поэт Есенин. На первый взгляд у них не было ничего общего, они даже не говорили на одном языке – и тем не менее, с первого взгляда их потянуло друг к другу.



Они познакомились в студии художника Георгия Якулова. Дункан исполнила под аккомпанемент «Интернационала» свой прекрасный номер – танец с шарфом. 26-летний Есенин не отрываясь смотрел на голубоглазую танцовщицу с рыжими волосами. В его голове пульсировало одно слово «Богиня». Дункан ничего не знала о поэтической славе Есенина, но ее привлекли его бездонные глаза и «золотая голова». И конечно, напор, комплименты, страсть, сексуальность. Их представили друг другу в первом часу ночи, а в четыре часа утра Айседора и «Золотая голова» предавались любовной страсти в постели Дункан. Вскоре Сергей Александрович переселился (на постоянное место жительство) в особняк любимой на Пречистенке. Любимого актриса называла «Ангел», а поэт звал ее «Изадора». Зажигательно-сексуальные танцы Изадоры сводили Есенина с ума. Она же относилась к нему трепетно, считала его слабым ребенком.

Фото: Сергей Есенин и Айседора Дункан



Но карьера в России у Дункан не заладилась и она решила на время покинуть страну. Но как она может расстаться со своим «Ангелом»? Никогда! Айседора предлагает Есенину узаконить их отношения. Сергей Александрович готов! Новоиспеченные супруги пожелали носить двойную фамилию – Дункан-Есенин. Впереди маячил Париж, ждала Америка. Проведя два счастливых месяца в Париже, супруги отправились в Америку. Но капризные американцы никак не хотели принимать «в свой круг» русского поэта. Сергея Александровича воспринимали исключительно, как «приложение» к Айседоре. Есенин вынести это не мог! Он чувствовал себя никому не нужным, стал пить, у него началась депрессия. Итог – скандалы с женой, пьяные драки, побитая посуда и… психиатрическая лечебница, куда его сдала американская жена. А когда поэт вернулся из «психушки», то посмотрел на супругу другими глазами: увидел в ней стареющую женщину, которая была лишена былой привлекательности. В августе 1923 года они вернулись в Россию. Есенин больше не восхищался Изадорой, а постоянно твердил ей: «Вот пристала, липнешь, как патока». Он постоянно напивался, устраивал скандалы и даже поколачивал супругу. Дункан не выдержала, она заявила мужу: «Сергей, я уезжаю в Париж!» Уехала. А вскоре получила от Есенина телеграмму: «Я люблю другую. Я с ней счастлив».



Отношения Дункан и Есенина были очень сложными. Была ли это любовь? Кто-то считал, что Есенину льстило внимание знаменитой танцовщицы, возможность заявить о себе на другом конце света. Может, это и правда… И правда в том, что эти отношения были недолгими, но страстными. Анатолий Мариенгоф определенно утверждал, что Есенин был влюблен не в Айседору, а в ее славу, в ее мировую славу. Он и женился на «славе». А в пятидесятилетнюю женщину Есенин не мог влюбиться. Просто не мог! Разделять точку зрения Мариенгофа – личное дело каждого, но очень хочется верить, что у такого таланта, как Есенин, была ЛЮБОВЬ к женщине.



Галина Бениславская.



Судьбе было угодно свести совершенно разных людей, 25-летнего поэта и сотрудницу ВЧК 23-летнюю Бениславскую. Впервые Галина увидела Есенина в сентябре 1920 года на вечере в Политехническом музее, на котором поэт читал стихи. Она описала эту встречу так: «Вдруг выходит тот самый мальчишка: короткая нараспашку куртка, руки в карманах брюк, совершенно золотые волосы… Слегка откинув голову и стан, начинает читать стихи. Что случилось после его чтения, трудно передать. Ему не только кричали, его молили: «Прочитай еще…» Я не помню, как оказалась рядом с ним… Очевидно, меня занесло и закрутило ветром любви…»

Фото: Сергей Есенин и Галина Бениславская



Галина с подругами бывала на каждом его публичном выступлении, узнала, что у него есть дети, что он разведен. О своих чувствах она писала в дневнике: «Так любить, как люблю я… Да разве так бывает? А люблю и ничего поделать не могу. Это сильнее меня. Если бы для него надо было бы умереть, то я бы не колеблясь умерла».



Есенин и Бениславская стали близки. Поэт спал с ней, но никогда не видел в ней женщину. Их отношения основывались только на дружеских чувствах поэта. Галина спасала его от пьяных друзей, бегала по редакциям и требовала гонорары для него. И Есенин это ценил. Ценил, но не любил ее. Однажды он прямо ей сказал, что лучше друга у него нет, но он ее не любит. Бениславская не теряла надежду, но Сергей Александрович решил связать свою судьбу с влиятельной особой, чтобы добиться еще большего успеха. Так в его жизни появилась…



Софья Толстая.



В начале 1925 года Есенин познакомился с Софьей, внучкой писателя Льва Толстого. А уже в июле состоялась их свадьба, после чего они уехали в свадебное путешествие на Кавказ. Есенин не любил Толстую и даже не пытался скрыть это. Ему льстило то, что он «член семьи» самого Льва Николаевича. Да и жена заботится о нем, как о малом ребенке. Всегда его ждал теплый ужин, уют, понимание и финансовая обеспеченность. На вопросы друзей: «Как жизнь?» Есенин отвечал: «Пишу, пишу и живу с нелюбимой женщиной».

Фото: Сергей Есенин и Софья Толстая



А Софья Андреевна искренне любила Сергея Александровича. Любила вопреки всему. Их короткая совместная жизнь, которая продолжалась около года была ужасной: постоянные ссоры, пьяные гости, измены. Но после смерти Есенина Софья Андреевна сделала очень много для сохранения его литературного наследия. Она была хранительницей Музея Есенина при Всероссийском Союзе писателей. Она хотела оставить потомкам его удивительный талант. Она просто его любила.



А как сложилась жизнь других «любимых, нелюбимых» женщин Есенина после его смерти?



Страшно!



3 декабря 1926 года на Ваганьковском кладбище в Москве, около могилы Сергея Есенина стояла молодая женщина. Женщина нервно курила папироску за папироской. Она молода, а жизнь прекрасна… Наконец она решилась. Достала листок бумаги и быстро написала: «Самоубилась. Знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это будет все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое, поэтому напоследок наплевать на общественное мнение». Женщина достала пистолет и выстрелила себе в сердце. Осечка! Она выстрелила еще раз… Женщина упала на могилу любимого… Она умерла. Это была Галина Бениславская.





Когда-то Айседора Дункан подарила Есенину шарф. Он постоянно находился у поэта. Другой шарф стал «убийцей» танцовщицы. Вечером 14 сентября 1927 года Айседора Дункан трагически погибла – длинный шарф намотался на колесо машины и сдавил актрисе шею. Последние слова были обращены к Сергею Есенину: «Я иду к тебе!» По роковому стечению обстоятельств, причиной ее смерти тоже стало удушение…



Уход из жизни Зиночки Райх загадочен и ужасен. Ее нашли в собственной квартире соседи с выколотыми глазами и разбитой головой. По дороге в больницу она умерла. Банальное ограбление? Месть? Мистика?



Ясно только одно… Женщины, которые так любили поэта не хотели жить без него. Все яркие краски поблекли без него. Они «звали» к себе смерть! И она пришла за ними.



Буквально за несколько дней до своей загадочной смерти Есенин сказал своим друзьям: «Есть нечто, что я ценю выше женщин, выше любой женщины, и что я ни за какие ласки не променяю. Это искусство».



Почему Сергей Есенин был так несчастлив в любви? Любовь без любви. Видимо, он позволял себя любить, но не знал, как надо любить. Он прекрасно понимал, что любим Россией, любим поклонниками. Он знал, что его талант не пропадет даром. За все в этой жизни приходиться платить. А талантливым людям особенно. Поэт расплачивался отсутствием постоянной любви. Он просто не мог делить «свое искусство» с женщинами. Он выбрал славу и любовь на века. Но сам так и остался до самой смерти одиноким.



«Ведь и себя я не сберег



Для тихой жизни, для улыбок.



Так мало пройдено дорог,



Так много сделано ошибок».





Когда я уже заканчивала статью о поэте, то мне в голову пришла шальная мысль: «Это же только мое мнение о Есенине… Да, оно основано на документах, письмах, мемуарах друзей, женщин Сергея Александровича, но оно только мое». Я решила спросить мнение человека, который изумительно воплотил на экране поэта… Это актер Сергей Безруков.



«Сергей Есенин – космос. Самородок, талант. Он был очень мнительным человеком. Возможно, неуверенным человеком. Но он любил свою Родину. Он желал счастья своей Родине. И когда появилась возможность раскрыть себя перед народом, публикой, то он воспользовался этим. Сейчас многое пишут о Есенине. Мне противно, когда его называют, например, пьяницей… Разве мог поэт столько оставить стихов после себя если бы пил каждый день? Он был трудягой. Возможно, на личную жизнь у него и не хватало времени… Возможно, он любил себя в своем творчестве. Зачем это сегодня обсуждать? Лучше открыть томик стихов Есенина и попытаться понять его душу.»

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