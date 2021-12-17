В 2022 году в Челябинской области поддержка НКО увеличится на 25%

Важно включение некоммерческих организаций в решение стратегических задач.
Сегодня в Сатке дан старт V Южно-Уральскому гражданскому форуму. Мероприятие открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В приветственном слове глава региона подчеркнул важность включения некоммерческих организаций в стратегические задачи по сохранению населения, здоровья и благополучия, борьбе с бедностью, реализации творческого потенциала людей. К этой работе через реализацию проектов активно присоединились южноуральские НКО.
«Безусловно, здесь необходимо и содействие, и поддержка государства, прежде всего, в форме грантов. Важно, что мы видим серьезную динамику в активности людей и НКО. В этом году поступили заявки от граждан и НКО из всех муниципальных образований области», — отметил Алексей Текслер.
Кроме этого, губернатор рассказал о главных достижениях уходящего года. Так, Челябинская область дополнительно к региональным средствам получила грант на софинансирование конкурса поддержки НКО. Фонд президентских грантов выделил региону 47,4 миллионов рублей.
Южный Урал вошел в пятерку лучших субъектов РФ по уровню и качеству развития некоммерческого сектора согласно рейтингу Общественной палаты РФ, который был подготовлен совместно с «РАЕКС-Аналитика» и Ассоциацией составителей рейтингов.
В 2021 году НКО Челябинской области получили гранты от Фонда президентских грантов общей суммой в 142 миллиона рублей и от Фонда культурных инициатив суммой в 43 миллиона рублей.
Также Алексей Текслер представил и другие достижения Южного Урала, а затем анонсировал планы на 2022 год: поддержку НКО увеличат на 25%, а в Челябинске состоится всероссийский форум «Национальная социальная инициатива».
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