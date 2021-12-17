Блогеру, устроившему масштабное ДТП в центре Москвы, оспорили мягкий приговор

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17 декабря 2021, 14:15 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Отправлено на пересмотр дело 24-летнего блогера Эдварда Била, ставшего виновником ДТП, в котором пострадала сотрудник аппарата Госдумы РФ. Вынесенный ранее судом приговор — два года ограничения свободы — пресненский межрайонный прокурор посчитал слишком мягким.



Установленные ограничения предполагали запрет покидать пределы Москвы и Подмосковья, обязав раз в месяц являться в госорган, осуществляющий надзор за ним. Также Эдварду Билу запретили выходить из дома с 8 часов вечера до 8 часов утра.



ДТП произошло 1 апреля в Москве. Эдвард Бил, находясь за рулем спорткара Audi RS6, на скорости 115 км/ч вылетел на встречную полосу движения. В результате аварии, повреждения получили пять автомобилей. Одна из потерпевших - Мария Артемова - несколько дней провела в коме и после проведенных операций оказалась в инвалидной коляске.



Мнение прокуратуры о вынесенном Эдварду Билу мягком приговоре было услышано лишь во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Оказалось, что с 2017 по 2020 год блогер 439 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство и нарушение ПДД. Только с 31 января по 1 апреля 2021 года средствами автоматической фиксации было зарегистрировано 566 нарушений ПДД автомобилем под управлением Эдварда Била.



Дело отправлено на новое рассмотрение в Пресненский районный суд.





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