Банкирша Ольга Миримская задержана по обвинению в даче взятки следователю

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17 декабря 2021, 13:54 Источник: Интерфакс

Ольга Миримская, фото: cas.sk

Правоохранительные органы задержали председателя правления банка БКФ Ольгу Миримскую, подозреваемую в даче взятки следователю Юрию Носову. Их могут арестовать.

В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следователя об аресте Миримской и Носова на срок до середины февраля, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Булыгину.

Адвокат Миримской Александр Чернов сообщил, что предпринимательница была задержана накануне.

Юрий Носов в 2017 году вёл дело, по которому Миримская выступала потерпевшей, сообщили источники РБК. Его подозревают в получении взятки машинами от банкирши.

Представитель защиты Миримской рассказал, что ей вменяются "дача взятки в размере 3 млн 250 тыс. рублей следователю подмосковного управления СКР Носову, участвующему в расследовании уголовного дела о похищении её дочери".

По словам Чернова, она не признает свою вину, считает свое уголовное преследование заказным. Адвокат сказал, что бывшие супруги Миримской ввели СКР в заблуждение.

Миримской вменяется статья УК РФ "дача взятки в особо крупном размере", по которой ей грозит либо штраф, либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового. Носову грозит либо крупный штраф, либо колония от 8 до 15 лет.

В 2015 году Ольга Миримская вошла в список богатейших женщин России по версии журнала Forbes Women. Она была на 22 позиции рейтинга. Её состояние оценивали в $100 млн.

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