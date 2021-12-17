Так родина встречает соотечественников: переселенцев лишают ранее выданного гражданства РФ

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17 декабря 2021, 12:48

Верховный суд РФ подтвердил легитимность правовой нормы, позволяющей лишать россиян гражданства и паспортов из-за не предоставления сведений властям. Чаще всего документов лишаются переселенцы, которые приехали на родину из бывших советских республик.



Соискатели российского гражданства по незнанию или забывчивости не указывают всех родственников при заполнении официальных документов. Тотальные проверки паспортов у граждан, вернувшихся на постоянное проживание в Россию, провели в начале нулевых. В результате российских документов лишились десятки тысяч человек. Зачастую гражданство аннулировалось из-за некомпетентности самих чиновников.



Проверки проводились с целью поиска террористов, которые могли приехать в Россию с потоком беженцев. В конце прошлого века этнически русские граждане бежали из национальных республик по соображениям безопасности. В российских городах создавались мобильные консульские пункты для регистрации приезжих. Никаких электронных баз тогда не было.



Нарушителей стали искать в спокойное время. Причём их почему-то находили среди самых простых людей, которые впоследствии теряли работу, семьи, и вынуждены были уезжать из страны. Неуказание родственников в анкетах было для чиновников удобным инструментом для получения взяток с приезжих. Большой проблемой для переехавших остаётся признание дипломов об образовании, полученных в союзных республиках, получение ипотеки.





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