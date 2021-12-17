Сергей Лавров поддержал инициативу проводить на Дону масштабные международные мероприятия

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17 декабря 2021, 12:00

Вчера, 16 декабря, губернатор Дона Василий Голубев в прямом эфире обратился с посланием к инвесторам. В девятом по счету, начиная с 2013 года, инвестиционном послании глава донского региона рассказал о перспективных для инвестиций нишах, а также о планах развития области на 2022 год. Прежде всего, в таких направлениях как инвестиции, инновации, образование, туризм, девелопмент, транспорт, индустрия гостеприимства, IT-сфера.



Внешнеэкономическая деятельность.



Ростовская область занимает 1 место в ЮФО по объемам экспорта. Товары продовольствия, машиностроения, металлургии, химической промышленности регион поставляет в 139 стран. На Дону работает более 2 000 предприятий-экспортеров.

Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым была поддержана инициатива Дона по проведению в регионе заседания Организации Черноморского экономического сотрудничества. Область готова принять у себя совещание послов и дипломатических представителей России в международных организациях и объединениях, что может дать дополнительный импульс для развития партнерских отношений.

В 2021 году прошли встречи с чрезвычайными и полномочными послами: Замбии, Греции, Италии, Уганды, Румынии, Сирии. В рамках бизнес-миссий продолжены партнерские отношения с такими странами как Япония, Сербия, Болгария, Венгрия, Беларусь, Узбекистан, Великобритания. Открываются новые перспективные направления сотрудничества – с Вьетнамом и Сейшельскими островами.

По итогам Петербургского экономического форума подписано Соглашение между правительством области и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии.



Частные инвестиции.



В Ростовской области, рассказал губернатор, несмотря на все сложности, частные инвестиции растут четвертый год подряд. Наибольший прирост показали проекты промышленности, жилищного строительства. На Дону продолжают развивать ветроэнергетику, в этом году ввелись еще 3 ветропарка на 33 млрд рублей. Всего в области их уже 6. В промышленности реализуются масштабные проекты – например, проект по нефтепереработке – крупнейшее предприятие региона «НЗНП», инвестиции которого оцениваются в 200 млрд рублей. Высокими темпами наращиваем жилищное строительство – в работе проекты на сумму порядка 150 млрд рублей.

Важный вклад в инвестиционный рост вносит сектор МСП – более одной трети всех инвестиций.

Для инвесторов сохранены все формы поддержки - субсидии, налоговые льготы, создаётся экосистема для комфортного ведения бизнеса.

В текущем году на ПМЭФ инвесторы подтвердили намерения вложить в регион средства в объеме более 20 млрд рублей, на выставке ИННОПРОМ – на сумму более 40 млрд рублей, а на форуме «Транспорт России 2021» – в объеме более 84 млрд рублей.

Сохраняется связь с инвесторами, которые уже реализовали свой проект. Так, немецкий холдинг SoWiTec планирует новое строительство ветропарков с инвестициями в 10 млрд рублей.

Еще пример – компания Марс, которая наращивает мощности.

- Правительство Ростовской области всемерно поддерживает реализацию проекта. С каждым инвестором мы работаем адресно, но одинаково бережно. Что касается конкретно «Марса», то компания не только уверенно «прописалась» в регионе, но и наращивает мощности. Сейчас идет строительство новой, третьей очереди производства стоимостью 4 млрд рублей, - отметил Василий Голубев.



Альтернативная энергетика.



В Ростовской области делают ставки на новые индустрии, планируют проекты в сфере ветро- и солнечной энергетики. В регионе внимательно изучают новые тренды, и это умение работать на опережение обеспечило Ростовской области лидерство в таких актуальных сегодня направлениях, как зеленая энергетика. В качестве примера губернатор привел становление новой индустрии – ветроэнергетики, которая уже уверенно локализована на территории региона. Всего в области действует шесть ВЭС, из них в этом году введены три ветропарка с общим объемом инвестиций в 33 млрд рублей. Суммарная мощность ветропарков на Дону составляет 600 МВт, а к 2024 году превысит 700 МВт.

- Надо видеть новые тренды. Вот, например, зеленая энергетика – это тема сегодняшнего дня. Когда мы начинали проекты зеленой энергетики, многие нас останавливали, говорили: не спешите… Но жизнь показала, что мы к этому приходим. Ростовская область – диверсифицированный регион, с точки зрения энергетики: у нас есть атомная, гидроэнергетика, и теперь появилась альтернативная. Она занимает сегодня около 7% от общей мощности производимой электроэнергии, - рассказал Василий Голубев.

При этом в регионе развиваются и другие проекты в направлении так называемой декарбонизации – минимизации углеродного следа в отраслях экономики.

Губернатор сообщил, что уже заключено соглашение с лидером в солнечной энергетике – компанией «Хевел», которая в сентябре этого года уже установила первую солнечную электростанцию на Дону.

Развитие этого вида зеленой энергетики также перспективно на Дону: в регионе много солнечных дней, и предложения по развитию солнечной энергетики поступают от разных инвесторов, уточнил Василий Голубев.



Пространственная политика. Развитие агломерации.



Пространственные лучи – таганрогский, новочеркасский, азовский - огромные ниши для инвестиций сотен миллиардов рублей, в том числе для застройки.

Освоение новых территорий становится привлекательным благодаря новой транспортной инфраструктуре. По таганрогскому и новочеркасскому лучу уже строятся новые транспортные развязки. Ростов и Азов связала новая скоростная дорога.

В этом году дорожное строительство идет на высоких оборотах. Общая стоимость всего транспортного кольца - порядка 150 млрд рублей. Это обход Аксая, реконструкция Сальского кольца, третья очередь Северного обхода. Впереди строительство Западной и Южной хорды.

Ускоренное транспортное развитие создает возможности для локализации новых инвестиционных проектов в регионе.

Городской скоростной трамвай, который соединит крайние точки Ростова с севера на юг и с запада на восток. Этот проект поддержан на высшем уровне – заявка региона прошла отбор на получение инфраструктурного бюджетного кредита на сумму более 15 млрд рублей.

Создание скоростного железнодорожного междугороднего сообщения в регионе - проект «Донской экспресс» - в целом поддержано вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Строительство «Обхода Аксая» со съездом к станице Старочеркасской на 1051-м км нового направления при движении с юга на север. Такое решение позволит обеспечить транспортную доступность станицы Старочеркасской. Туристы смогут посетить культурно-исторический центр столицы донского казачества, окунуться в историю казачества.



Развитие внутреннего туризма. Бренд «Вольный Дон».



Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, Ростовская область показывает уверенный рост турпотока. Регион находится на устойчивых позициях в «Золотой лиге» Национального туристического рейтинга. Ежегодно Ростовскую область посещают более полутора миллионов туристов.

Василий Голубев подчеркнул, что рост турпотока создал инвестиционные ниши для строительства отелей. В регионе работают отели российских и международных сетей. Для повышения туристической привлекательности региона динамично развивается транспортная инфраструктура.

- У нас есть несколько ежегодных интересных для гостей региона мероприятий: «Шолоховская весна», «Воспетая степь», мероприятия в станице Старочеркасской. Мы активно работаем над продолжением развития нашего любимого города Таганрога, куда всегда приезжали и будут приезжать гости Ростовской области, - подчеркнул Василий Голубев.



На Дону развиваются различные виды туризма – событийный, гастрономический, экологический, деловой, промышленный.



Образование, развитие ИТ-отрасли, экосистема поддержки талантливой молодежи. Эффективная сеть институтов развития.



Для поддержки партнерства малых инновационных компаний в Ростовской области предоставляются гранты в размере 25 млн рублей, технологическим компаниям – до 20 млн рублей. Молодые ученые на научные разработки также могут получить гранты – 500 тысяч рублей.

Обо всем этом также рассказал губернатор Дона в своем инвестпослании, подчеркнув, что за последние три года технологическим предпринимателям на Дону направлено свыше 700 млн рублей.

В Ростовской области функционирует региональное агентство инноваций, сопровождающее все инновационные проекты. Регион активно взаимодействует с федеральным Университетом Национальной технологической инициативы-2035, который помогает стартапам вырасти.

Для создания стартапов в донском регионе также предусмотрена поддержка – 3 млн рублей.

- Мы помогаем талантливыми молодым ученым, поддерживаем тех ребят, которые вносят вклад в развитие региона, всей страны, - сказал Василий Голубев.

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