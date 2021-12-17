Общероссийская акция «Закаленная Россия – Сильная страна» в Приморском крае

Аргументы Недели → Общество 13+

17 декабря 2021, 10:24

Екатеринбург

Общероссийская акция «Закаленная Россия – Здоровая страна» - это массовое мероприятие любителей здорового образа жизни, зимнего плавания, закаливания и моржевания.

Данная общероссийская акция проводиться третий год подряд в конце декабря и она является объединяющим мероприятием, во время которого все федерации, объединения и клубы здорового образа жизни, зимнего плавания, закаливания и моржевания по всей стране, в 10.00 по местному времени демонстрирую не на словах, а на деле единство России к стремлению к здоровому образу жизни.

Начиная с Дальнего Востока - Камчатки, Сахалина, Приморского, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и так до западных рубежей Калининградской области любители здорового образа жизни, зимнего плавания, закаливания и моржевания проводят в установленное время массовый флешмоб обливания холодной водой, погружаются в воду океанов, морей, рек и местных водоемов и проводят соревнования по зимнему плаванию, демонстрируя всему мировому сообществу, что Россия – это закаленная, а значит и здоровая и сильная страна, здоровое общество и здоровые и сильные люди.

Организаторами общероссийской акции «Закаленная Россия – Сильная страна» выступают Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России» и ее руководитель адмирал Сиденко Константин Семенович и Издательский дом «Аргументы Недели», в лице председателя совета директоров Тимошенко Вячеслава Петровича.

Большую поддержку в проведении общероссийской акции оказывает ООО «Порт Вера», в лице генерального директора Диева Евгения Александровича, вот уже третий год подряд при их участии в Приморском крае проводятся все крупные мероприятия по зимнему плаванию, а команда Приморского края «Косатка ДВ – Порт Вера» является одной из сильнейших команд по зимнему плаванию в России и мире, завоевывая на соревнованиях всероссийского и международного уровня множество кубков и медалей различного достоинства.

В сезоне 2020-2021 года команда Приморского края «Косатка ДВ – Порт Вера» по результатам выступления на проведенных этапах Кубка России в городе Владивостоке, Екатеринбурге, Хабаровске и Санкт-Петербурге является лидером сезона, завоевав в общей сложности более 600 медалей различного достоинства.

На чемпионате России проводимом в городе Петрозаводске в марте 2021 года сборная команда Приморского края «Косатка ДВ – Порт Вера» успешно выступила во всех видах программы и завоевала 1 место в командном зачете в Российской Федерации.

Большое внимание в Приморском крае уделяется и массовому развитию зимнего плавания, закаливания и моржевания.

При поддержке правительства Приморского края и лично губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича и министра физической культуры и спорта Приморского края Кузнецова Жана Анзорьевича вот уже третий год на пляже «Юбилейный», в городе Владивостоке, функционирует центр зимнего плавания «Косатка ДВ», который объединил всех желающих заниматься зимним плаванием и моржеванием, в их распоряжении имеются комфортные раздевалки с душевыми и туалетами, спортивный зал, две бани для обогрева после окунания в проруби и конечно чайная зона, где можно в спокойной обстановке пообщаться с друзьями и выпить чая.

В Приморском крае занятия зимним плаванием, закаливанием и моржеванием становиться здоровой тенденцией, все больше приморцев приобщаются к здоровому образу жизни, за прошлый зимний сезон услугами центра зимнего плавания «Косатка ДВ» воспользовалось более 25 000 человек.

Международная ассоциация плавания на открытой воде (WOWSA) по итогам 2019-2020 годов признала центр зимнего плавания Приморского края «Косатка ДВ» лучшим плавательным центром 2020 года, с вручением ему приза в номинации «лучшее предложение года» и включением его в зал Всемирной славы организации WOWSA, за пропаганду здорового образа жизни и развитие плавания, плавания на открытой воде и зимнего плавания.

В настоящий момент в Приморском крае силами федерации зимнего плавания Приморского края «Косатка ДВ» разработан, представлен губернатору Приморского края Кожемяко Олегу Николаевичу и поддержан проект «Закаленное Приморье», по результатам реализации которого в Приморском крае в период с 2021 по 2022 года центры зимнего плавания «Косатка ДВ» появятся в 12 крупнейших муниципальных образованиях Приморского края.

В Приморском крае стали традиционными соревнования по зимнему плаванию – «Русский Открытый Кубок Тихого Океана», «Гран При Владивосток», «Кролевая Битва», «Битва брассистов», в летнее время соревнования по плаванию на открытой воде – «Русская верста», заплыв через пролив Босфор Восточный, заплыв «Побег» с острова Скрыплева, «Русская кругосветка» вокруг Русского острова.

В августе 2021 года спортсмены Приморского края Докучаев Олег, Чижова Мария, Зозуля Евгений, Белецкая Оксана, Докучаев Иван, в составе сборной команды российских пловцов совершили экологический, эстафетный заплыв на 120 км по озеру Байкал, по маршруту: «порт Байкал – Байкальск – Слюдянка».

25 декабря 2021 года с 09.30 до 16.00, на водной станции ЦСКА по адресу: город Владивосток, ул. Набережная 7, пройдет общероссийская акция «Закаленная Россия – Сильная страна», в рамках акции будут проходить:

- закал забег на Олимпийскую милю 2020 м;

- соревнования по скандинавской ходьбе на дистанцию 3000 м;

- массовый флешмоб обливание холодной водой;

- соревнования Приморского края по зимнему плаванию «Гран При Владивосток – 2021».

В мероприятиях будет принимать участие губернатор Приморского края Кожемяко Олег Николаевич.

Приморье в едином строю участников общероссийской акции «Закаленная Россия – Сильная страна», вместе мы Сила!!!!

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