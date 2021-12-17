Журналист из Челябинской области стала призером всероссийского конкурса

Корреспондент «Южноуральской панорамы» Юлия Махлеева отмечена в номинации, посвященной науке и образованию.
Стали известны имена победителей и финалистов Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2021», который проводился по инициативе федерального Министерства просвещения.
По итогам конкурса журналист издания «Южноуральская панорама» Юлия Махлеева заняла второе место в номинации «Лучший материал о науке и технологиях в образовании». Жюри отметило материал корреспондента о челябинской школьнице, которая разработала экзокисть для восстановления после инсульта. Представитель «Южноуральской панорамы» стала единственным финалистом из Челябинской области.
Добавим, что Юлия Махлеева пишет о сфере образования более 9 лет. Она ведет постоянную рубрику «Учебная часть».
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