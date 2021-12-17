Владимир Якушев поможет Челябинску реализовать проект метротрама

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что готов оказывать поддержку Южному Уралу в вопросе строительства метротрама. Об этом сообщает «Полит 74».
Об этом заявил вчера, 16 декабря, во время пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года. Как рассказал журналистам Владимир Якушев, ведется постоянное обсуждение проекта с региональным правительством и губернатором Челябинской области. Используются все возможности для продвижения проекта на федеральном уровне.
«Мы прилагали максимум усилий и в дальнейшем, конечно, будем в этом направлении субъект поддерживать», — подчеркнул Владимир Якушев.
Добавим, что в Челябинске проводится крупная транспортная реформа. Процесс включает в себя закупку современного трамвая, планы по модернизации трамвайной сети и запуску метротрама.
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