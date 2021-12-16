Экономический кризис: латвийский певец Интарс Бусулис получает пособие от государства
16 декабря 2021, 20:11Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
Коронавирус, несомненно, «ударил» экономически по многим. И тут неважно, какой статус у человека: например, латвийский певец Интарс Бусулис остался практически без работы.
Понятно, если нет работы, то и финансовая составляющая жизни, увы, дает сбой. Как говорит сам певец: «Остаться без денег – несчастье. Сейчас странные времена в плане творчества… Раньше я выступал и в Беларуси, и в Казахстане, но уже полтора года нигде не был. В России выступил примерно шесть раз, а раньше за две недели раз шесть выступал. Но я не жалуюсь – грех: и запасы были, и государство мне пособие платит. Мне много денег для счастья и не надо!»
Напомним, у латвийского певца четверо детей… Что делать? Времена суровые настали! Видимо, у латвийских представителей шоу-бизнеса одна надежда – Россия…
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