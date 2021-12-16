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Синоптики предупредили три области Центральной России о морозах до минус 35 градусов с 21 по 25 декабря

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Синоптики предупредили три области Центральной России о морозах до минус 35 градусов с 21 по 25 декабря
pixabay.com

Аномальные морозы ожидаются на следующей неделе в Ивановской, Ярославской и Костромской областях Центрального федерального округа РФ (ЦФО). Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о сильных морозах в ЦФО с 21 по 25 декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в этих числах на следующей неделе Центральной России ожидается среднесуточная температура на 7-12 градусов ниже нормы.

В ночные часы будет 21-26 градусов мороза, на севере округа - Ивановская, Ярославская, Костромская - до 30-35 градусов мороза,- передаёт ТАСС.

Днём мороз ослабеет - минус 15-21 градуса. До начала похолодания в округе продержится тёплая погода, температурный фон на 4-6 градусов выше нормы.

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