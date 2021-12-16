Латвия: скандал в театре Русской драмы

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16 декабря 2021, 17:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Совершенно очевидно, что декабрь месяц 2021 года войдет в историю, как время скандалов и пикетов. Очередной всплеск недовольства накрыл театр Русской драмы: сразу два актера, уволенные из труппы обратились в суд.

Ныне директором Рижского русского театра им. Михаила Чехова назначена Дана Бйок, у которой, несомненно, есть свое виденье, как руководить театром.

Итак, два актера обратились в суд!

В разговоре с изданием актер Данила Соловьев, работавший в театре с 2010 годы, рассказал, что почувствовал антипатию со стороны директора Даны Бйорк сразу после ее назначения на должность 4 года назад. По его словам, руководство вынудило его подписать невыгодное приложение к трудовому договору, снизив зарплату, также ему не давали роли и стали указывать на недостаточно высокую квалификацию, несмотря на соответствующее образование Соловьева и прохождение им еще нескольких профессиональных курсов. В деле об увольнении, говорит Соловьев, его юрист насчитала 13 нарушений. Сейчас он пытается добиться восстановления на рабочем месте через суд. При этом он обращает внимание на конфликт интересов - директор театра совмещает свою должность с работой актрисы.

При этом актер говорит, что он не единственный, кого "выдавливали" из труппы. Он рассказал, что один из коллег сдался и ушел в сферу IT, другого уволили за сочиняемые для соцсетей сказки, пояснив, что такое творчество подрывает репутацию театра - в рассказах директор узнала себя и почувствовала себя уязвленной. Дело Евгения Корнева также находится в суде, а его юрист Даце Каминска в комментарии Privātā dzīve заявила, что с подобным случаем сталкивается впервые: "Кого-то фактически уволили за сочинение сказок для подписчиков в Facebook. Театр финансируется из госбюджета - денег налогоплательщиков, которые должны идти на создание постановок, а не судебные процессы".

Сама же Дана Бйорк в разговоре с изданием отметила, что во время судебного процесса комментировать его не принято. "Могу только сказать, что театр работает на основе нормативных актов Латвийской республики, трудовых договоров, а также всеобщих представлений об этике, коллегиальности и взаимоуважении",- заявила директор театра.

Около года назад Балтийское бюро «Аргументы Недели» беседовало с экс-директором Рижского русского театра Эдуардом Цеховалом, который затронул тему «нового» директора:

«Возможно, я человек наивный, но мне важно было, чтобы в театре, когда я уйду, не случилось никаких «революционных преобразований». И тот человек, который заменит меня прекрасно знал работу всего этого предприятия. А Дана с 2010 года работала в театре актрисой. Была общительной, билигвальной, деятельной. Да, она творческий лидер. Она «новая кровь», которую я и влил… Все сделал для того, чтобы она стала директором. Конечно, не все сложилось так, как я думал. Есть положительные моменты, а есть и… иные моменты. Я пока определил себе роль, как «наблюдающий у окна». Уже наблюдаю третий год и вижу, что есть не очень хорошие тенденции. И это происходит от непонимания ситуации… Театр живет по определенным законам, которые следует знать. О будущем театра я говорить не буду! Не хочу! Не хочу давать прогнозы!»

Действительно, время все расставило на свои места: театр – особый вид искусства, который живет по своим законам…

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