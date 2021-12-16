Заммэра Владимир Ефимов: Технополис «Москва» – лидер по инвестпривлекательности среди ОЭЗ России

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16 декабря 2021, 17:06

Ассоциация кластеров и технопарков России присвоила первое место особой экономической зоне «Технополис “Москва”» в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. За счёт чего его площадки пользуются таким спросом у инвесторов, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Эксперты рейтинга проанализировали результаты работы 27 особых экономических зон и пришли к выводу, что в технополисе «Москва» созданы комфортные условия для предпринимательской деятельности, есть развитая инфраструктура и необходимые земельные ресурсы.

«Важным критерием в определении позиций рейтинга стала инвестиционная активность резидентов, которые увеличили вложения в свои проекты по итогам 2020 года на 30 процентов, до 8,9 миллиарда рублей», – добавил Владимир Ефимов.

Данный рейтинг составляется с 2017 года, но в этот раз впервые во внимание принимались также стратегии устойчивого развития резидентов технополиса, их экологическая составляющая и медиа активность.

«Для тех предпринимателей, кто хочет внедрять инновации в промышленности именно в Москве, особая экономическая зона является тем островком безопасности и надёжности со всей необходимой инфраструктурой, хорошей транспортной доступностью, предоставляя возможности greenfield и braunfield проектов, налоговые преференции», – отметил управляющий партнёр ILM Андрей Лукашев.

Так, город предоставляет резидентам ОЭЗ освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов и таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный участок за 1% от его кадастровой стоимости.

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