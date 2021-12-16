Бари: Basilica di San Nicola

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16 декабря 2021, 16:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Совсем скоро, 19 декабря, православный мир празднует день Николая Чудотворца, одного из самых любимых святых. Сколько же Святой Николай каждый день «выслушивает» молитв о помощи!!! Сложно представить! Но к его мощам в итальянский городок Бари идут нескончаемым потом люди, потому как знают, что поможет!

21 мая 2017 года в Россию из итальянского города Бари доставили мощи одного из самых почитаемых христианских святых – Николая Чудотворца. Это было уникальное событие: за все 930 лет мощи ни разу не покидали свою Базилику в городе Бари. Митрополит Иларион отметил: «Это событие происходит впервые, потому что с тех пор, как мощи были принесены в Бари 930 лет назад, они никогда не покидали этого города. Мощи замурованы под землей, но, тем не менее, специально для этого события часть мощей была извлечена из-под спуда и доставлена в Россию» Да, в Россию было доставлено девятое ребро Николая Чудотворца, а целиком привести мощи было невозможно: сама рака с мощами находится ниже уровня пола и огорожена каменными блоками. Небольшое округлое отверстие в передней части устроено так, что священники могли проникать внутрь для сбора миро, а о том, чтобы поднять мощи святого – нереально! Вот и получилось, что только одно ребро можно было извлечь на свет божий.

Если честно, то я готова была отстоять в России многочасовые очереди, но….произошло чудо! Мне вдруг засветила командировка в сам город Бари! Да еще накануне Рождества!

И вот я в Бари! Первое, что делаю – иду в Basilica San Nicola. Иду туда, где несколько веков хранятся мощи самого почитаемого Святого в мире – Николая Чудотворца.

Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником,- «первый» и любимый святой многих религиозных конфессий. В православии его еще называют Николаем Угодником. По церковному календарю, торжество в его честь совершается дважды в год: 19 декабря – в день кончины, и 22 мая – в день памяти перенесения мощей из Мир Ликийских в Бар (сейчас Бари). Святитель Николай жил в четвертом веке в Малой Азии (ныне территория Турции), он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковные предания сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия.

Итак, Бари. Базилика Святого Николая. Мощи Святителя находятся в крипте(нижней части) Базилики. Хотя Базилика принадлежит римско-католической церкви и управляется монахами доминиканцами, представители разных вероисповеданий имеют разрешение на богослужение в крипте. Совместные службы здесь также не редкость.

Мне удалось поговорить с Настоятелем Русского Патриаршего Подворья в Бари, Протоиереем Андреем Бойцовым: «Да, мы проводим литургии, молебны, панихиды на мощах Святителя Николая. В 90% нам идут на встречу католическое руководство Базилики. Николай Чудотворец - очень почитаем не только в Бари, но и во всем мире. К празднику Святого очень, очень много прибывают сюда паломников. У каждого есть свои просьбы и желания. Но я всегда говорю, что нужно прежде просить духовной милости от Господа и Святого, здоровья, а уже потом можно и на бытовые темы поговорить. Но обязательно нужно исповедоваться и причаститься, отстоять службу… И только тогда приложиться с просьбой к мощам».

Чудное и необыкновенное волнение охватывает меня от возможности соприкоснуться с великим сокровищем. Вокруг Базилики толпы народа, говорящих на всевозможных языках, а в нижней части Базилики – в крипте, у гробницы Святого стоит особенная молитвенная тишина: христиане из разных стран молятся в каком-то едином порыве… Тут ощущаешь единство… Единство вероисповеданий. И всех объединяет Святой Николай.

История перенесения Мощей Святого Николая.

В 1071 году город Бари – крупный торговый порт и столица Византийской Италии – был завоеван норманнами и потерял экономику. Барийцы решили отправиться в Миры Ликийские, чтобы забрать мощи Святого Николая. Таким образом они надеялись на покровительство одного из самых почитаемых святых в Византии, который издавна считался покровителем моряков, купцов. В 1087 году 62 Барийских мореплавателя отправились в Миры, где под видом паломников проникли к гробнице святого и открыли ее. Вынув источающее миро («манну») мощи святого, им удалось перенести их на корабль. В мае 1087 года корабль достиг берегов Бари. Первоначально предполагалось разместить мощи в кафедральном соборе, но затем было решено построить храм. В июле того же года начались работы по воздвижению новой базилики. В 1089 году мощи Святителя были положены в крипту (подземную часовню) новой базилике, где они находятся и по сей день.

МИРОТОЧИВЫЕ МОЩИ И СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ.

С самых давних времен паломники из разных стран Европы и России стремились побывать в Бари и помолиться у мощей Святого Николая, приложиться к раке и получить чудодейственное миро.

Что такое миро? Миро Николая Чудотворца – идеально чистая жидкость, которую вот уже много веков чудесно источают его святые мощи. Еще в 1087 году, когда жители Бари приехали за мощами Святителя в Миры Ликийские, они с изумлением увидели, что гробница с его мощами до краев наполнена благоуханным миром, в которую погружены мощи. И вот с тех пор, раз в год, в праздник в честь прибытия мощей Святителя Николая в Бари, настоятель Базилики собирает небольшое количество этой святой жидкости со святых мощей. Потом миро добавляют святую воду и разливают в специальные бутылочки.

Настоятель Русского Патриаршего Подворья в Бари Протоиерей Андрей Бойцов: «Невозможно сосчитать, сколько чудес произошло после помазания этим святым миром! Сколько было исцелений, сколько исполнилось молитвенных прошений! Помазуясь этим миром, люди словно прикладываются к честным мощам великого святого! Был удивительный случай… Женщина приехала поклониться мощам, у нее была последняя стадия онкологии. Собрала последнии силы и приехала в Бари. Поклонилась мощам, помазалась миром… И через пару часов ей стало хорошо: появились силы, она смогла самостоятельно передвигаться… И таких случаев много! Исцеление происходит удивительным образом!»

Конечно, я не смогла не спросить у людей, которые молились у мощей Святого Николая: «А как вам помог Николай Чудотворец?»

БЕНИТТО. Италия.

- У меня начали гноиться глаза…вирус. Врачи выписали капли. Не помогло… Это продолжалось много месяцев. Я стал слепнуть. И тогда решил, что буду капать миро в глаза. У нас его тут, в Базилике, можно купить. Я закапал… На следующий день боль пропала… Капал я несколько дней и молился… Посмотрите! У меня глава видят!

Виктория. Латвия. Лепая.

- Был в моей жизни сложный период… Это было связано с болезнью. Настал такой час, что мне и жить не хотелось. Упала я на колени перед иконой Господа и стала просить: «Или забери меня с этого мира или дай найти хорошего врача! Просила с искренней верой ! Только вера дает успокоение и решает вопросы. И что вы думаете? Через несколько дней я случайно познакомилась с человеком и он мне посоветовал специалиста. Конечно, лечилась я долго, но сегодня все хорошо. Я живу! И к Николаю Чудотворцу приехала поблагодарить и приложиться к мощам. Всегда помогает! Только с верой просите!»

Анна. Москва. Россия.

- Развелась я с мужем. Осталась с маленьким ребенком на руках. Все забрал, окаянный…Без квартиры остались, у друзей ночевали. Вот какие мужики есть! Ничего не могла решить! Не могли мы с ним договориться. Но всегда знала, что молитва к Николушке поможет. Молилась, сорок дней акафист читала…Решилось все! Оставил мне и ребенку часть квартиры, да и материально хорошо помогает. А все Николаша помог!»

Да, удивительные события происходят по молитве к Николаю Чудотворцу. Многих он спасает. Спасает от нищеты, от дурных поступков, помогает решить судебные дела, способствует в поисках работы, и даже от бесплодия лечит… Как говорит Настоятель Патриаршего Подворья в Бари Протоиерей Андрей Бойцов: « Многие женщины, которые прикладывались к мощам, смогли забеременеть. И потом приезжают с малышами вновь сюда и благодарят Святого Николая. Да, чудные дела происходят по искренней молитве и вере. Помогает Святитель Николай!»

Да…. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам» Поистине, одно из таких чудес – Николай Чудотворец! Можно верить или нет, но сотни людей, каждый день идут в Базилику, к доброму святому, чтобы поплакать, поделиться, попросить… И слышит же всех Святой! Был дан ему дар от Бога при жизни помогать людям…. И после смерти от не оставил это занятие…

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