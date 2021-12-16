Соцсети: непривитых студентов СПбГУ принудительно перевезли из общежития в обсерватор из-за вспышки коронавируса

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16 декабря 2021, 16:10 Источник: "Эхо Москвы"

Петербургский Госуниверситет, Zamir Usmanov/globallook.com

Студентов Государственного университета Санкт-Петербурга, не сделавших прививку от ковида, принудительно вывезли из общежития Петергофе и поместили в обсерватор. Об этом сообщили сами студенты в своих соцсетях.

Как говорится в сообщениях, «эвакуации» предшествовал визит в общежитие сотрудников Роспотребнадзора в связи со вспышкой коронавируса. Тех студентов, у которых нет QR-кода о вакцинации, а также контактировавших с заболевшими перевезли в обсерватор в Репино. Там им предстоит провести 2 недели. Обратно они смогут вернуться лишь сдав отрицательный ПЦР-тест.

Как утверждает «Эхо Москвы», в СПбГУ пока не смогли прокомментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что введение системы QR-кодов поддерживают 14% россиян.

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