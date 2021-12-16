Крупнейшая взятка на Кубани: кто ответит за рекорд 2019 года?

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16 декабря 2021, 14:03 Сергей ИВАНОВ

Почему в одних случаях коррупции правоохранительные органы действуют быстро и решительно, а в других тянут резину?

Инфоповод без выхлопа.

Два года назад прокурор Краснодарского края в традиционном итоговом брифинге озвучил журналистам статистику по взяткам. Пальма первенства по мздоимству досталась нескольким представителям краевого МЧС, которые сообща надавили на руководителей одной из коммерческих организаций и за общее покровительство получили от бизнесменов взятку в виде имущества и имущественных прав общей стоимостью 11,9 миллиона рублей. Как отметил прокурор края, данная сумма стала самой крупной взяткой 2019 года. Естественно, когда речь идет о чем-то самом-самом, а тем более еще и незаконном, у общества невольно формируется запрос на знание подробностей, деталей, а также огласку фамилий. Иначе для чего устраивать брифинги и хвалиться достижениями, если ничего не известно ни о фигурантах, ни об их сомнительных делах? Понятно, что суд должен установить вину и вынести решение, прежде чем кого-то в чем-то обвинять, однако прошло уже почти два года, а известий о деле нет никаких. Тем более ничего не слышно о наказании, которое должны понести люди, имеющие отношение к столь гомерическому информационному поводу. Конечно, не хотелось бы думать, что дело, как говорят, спущено на тормозах, но мысли о подобном исходе, увы, невольно возникают. Ведь где, скажите нам, посадки? Где результат? Как себя чувствуют виновники торжества?

Чтобы напомнить правоохранительным органам о читательском интересе, мы направили официальные запросы на имя прокурора Краснодарского края Сергея Табельского и главы регионального следственного управления Андрея Маслова. Мы упомянули, что по смыслу истории в 2013—2015 годах руководители нормативно-технического отдела Управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Краснодарскому краю получили за общее покровительство от руководителей коммерческой организации взятку в виде имущества и имущественных прав общей стоимостью 11,9 миллиона рублей. Указанная организация занималась разработкой документации по обеспечению требований пожарной безопасности в отношении объектов капитального строительства, необходимой для ввода их в эксплуатацию. Уголовное дело в отношении сотрудников МЧС было возбуждено в октябре 2019 года.

В ответ на запрос редакции прокурор Краснодарского края сообщил, что «уголовное дело, возбужденное по ч. 6 ст. 290 УК РФ в отношении руководителей нормативно-технического отдела управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по краю, в настоящее время находится в производстве следователя следственного отдела по Прикубанскому округу г. Краснодара СУ СК России по краю. По делу устанавливаются обстоятельства преступления и сбор доказательств их причастности к его совершению. В настоящее время сотрудники ведомства со службы уволены».

Эту информацию подтвердили и сами органы регионального отделения СК. Однако в силу закона интрига была сохранена. Не имея на то законных оснований, никто не стал разглашать информацию о том, кто именно причастен к делу, каким образом «схема» была реализована и почему сомнительные деяния должностных лиц вскрылись лишь спустя четыре года.

Между тем в новейшей истории немало случаев, когда уличенные в нарушениях закона медийные люди или должностные лица высокого ранга, вопреки установленным правилам, становились жертвами огласки. Почему же сотрудники структурного подразделения МЧС вдруг получили столь мощное охранительное заступничество? Это ведь не высшее руководство краевого МЧС. Мы попытались сами разобраться, что к чему, однако весь наш анализ информации не более чем личное мнение, сложившееся на основе информации из открытых данных.

Вспомнить все.

Интернет-пространство помнит многое. Особенно полезными являются публикации средств массовой информации и судебные решения, находящиеся в свободном доступе. Так как время вменяемого фигурантам правонарушения приходится на период с 2013 по 2015 год, то статья «Генеральские компании» «Новой газеты Кубани» от 18 июля 2018 года подробно описывает, в каком смысловом поле находились структуры МЧС и то, как пользовались приближенные к ведомству лица законодательством о пожарной безопасности. Речь идет о том, что не единой пожарной безопасности ради, но ради чего-то, на наш взгляд, вроде корысти в ходе реструктуризации и сокращения штата в системе МЧС стали возникать отдельные фирмы, которые, получив лицензию, стали выполнять функции расформированных подразделений МЧС: заключать договоры об обеспечении пожарной безопасности с различными компаниями и получать те деньги, которые ранее получало государственное ведомство. «Только деньги теперь стали поступать не в бюджет, а на счета этих частных компаний. Среди первенцев-частников в сфере пожарной безопасности в нашем крае были ООО „Противопожарная служба”, „Факел” и „Кубанская пожарная охрана”», — пишет «Новая газета Кубани». Вокруг этих и других подобных компаний в указанный период времени гуляло немало толков и пересудов.

Публикации на официальном сайте краевого управления МЧС указывают на то, что в спорные годы начальником нормативно-технического отдела Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю являлся Андрей Кудленко, имя которого по запросам в Интернете фигурирует в различных судебных спорах. Примечательно, что в 2014 году Октябрьский районный суд Новороссийска рассматривал иск к новороссийским предпринимателям о защите чести и достоинства, а в 2019 году была тяжба с краевым управлением МЧС. В 2019 году истец протестовал против своего снятия с должности заместителя руководителя ведомства и непредоставления ему равнозначной должности зама.

Кто вопит, тому кульбит.

Отметим, что в иске 2014 года заявитель указал, что занимает должность начальника отдела Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. По его мнению, ответчики в коллективном обращении на имя министра МЧС РФ изложили недостоверные, лживые сведения о его неправомерных действиях на занимаемой должности. Жалобщики считали, что начальник управления надзорной деятельности и начальник отдела управления надзорной деятельности совместно с иными должностными лицами якобы создали фирмы по оказанию услуг в области пожарной безопасности, такие как ООО «Противопожарная служба», ООО «Бранд-мастер», ООО «Партнер», и оказывали административное воздействие на ряд юридических лиц, проводя незаконные проверки, запугивая руководителей предприятий, склоняя к заключению договоров с определенными организациями на разработку специальных технических условий и проведение независимой оценки пожарного риска. Истец утверждал, что изложенные в обращении сведения по результатам не подтвердились. Однако доказать неправоту предпринимателей Андрею Кудленко не удалось ни в первой, ни в апелляционной инстанциях. Суды указали, что заявители жалобы не распространяли порочащие сведения, а, реализуя свои гражданские права, обращались в вышестоящие инстанции для проведения проверки информации, которая являлась их личным мнением. Даже если эта информация в ходе проверки не подтвердилась, наказывать заявителей было бы противозаконно.

Между тем данное судебное разбирательство указывает на существовавшие в то время трудности, с которыми сталкивался бизнес. И ведь именно диктат условий, необходимых для жизнедеятельности бизнеса, лег в основу возбужденного в 2019 году уголовного дела о взятке. Чтобы не попасть в немилость определенных сотрудников определенного структурного подразделения МЧС, предпринимателям приходилось каким-то образом отступать или откупаться.

Прежде всего безопасность... пожарная.

Примечательно, что ООО «Партнер» и ООО «Бранд-Мастер», которые фигурировали в жалобах и деле о защите чести и достоинства, через учредителей связаны с новороссийскими компаниями «Охотники Кубани» и «МСС», учредителем которых является некая Ю. Е. Кудленко, являющаяся индивидуальным предпринимателем с 5 декабря 2014 года. Как видим, эта фамилия совпадает с фамилией сотрудника МЧС, который во время службы в государственных органах не имел права заниматься бизнесом. Свое дело в качестве индивидуального предпринимателя экс-сотрудник МЧС Кудленко начал лишь 24 марта 2021 года — скорее всего, после того, как ему не удалось оспорить свое увольнение с поста заместителя руководителя регионального спасательного ведомства. В данный момент основной вид его экономической деятельности — «деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях». Отметим, что «настойчивая активность» по оспариванию решения вышестоящего руководства стала спадать после того самого декабрьского брифинга прокурора края, на котором Сергей Табельский сообщил о факте крупной взятки в рядах МЧС.

Неясная история и с безвестным уходом с поста начальника отделения нормативно-технического и лицензионного контроля Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, который занимал эту должность с апреля 2016 года. Согласно сведениям со страницы на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, которая устарела, скрыта для поиска на самом сайте, но всё равно находится через поисковые системы, в 2010—2015 годах некий Андриишин был заместителем начальника нормативно-технического отдела управления надзорной деятельности. На запрос в пресс-службу краевого ГУ МЧС РФ нашему изданию ответили, что такой сотрудник в ведомстве не числится. Между тем в июле 2021 года он с 50-процентной долей вошел в состав учредителей ООО «Эксперт Плюс», занимающегося, в том числе деятельностью по обеспечению пожарной безопасности.

Интересно, что во время подготовки материала нам стало известно о странной активности предполагаемых фигурантов дела в отношении бывших сотрудников и партнеров, связанных с ними фирм. По сведениям наших источников, в данный момент идет уголовный процесс по мошенничеству, который был якобы инициирован теми самыми «фигурантами» против гражданина, уличившего их в получении той самой взятки, обозначенной прокурором края.

В очередной раз мы отказываемся верить, что данная история останется лишь громким информационным поводом прежних лет и ее расследование со временем затухнет. Надеемся, данный материал станет нелишним напоминанием для органов СК РФ о запросе общества на справедливость и равенство всех граждан перед законом.

Мы будем следить за ходом расследования уголовного дела.

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