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По всей стране пройдёт ежегодная акция «Закалённая Россия – Сильная страна»

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По всей стране пройдёт ежегодная акция «Закалённая Россия – Сильная страна»

На территории России во всех регионах страны пройдёт ежегодная акция «Закалённая Россия – Сильная страна». Она состоится 25 декабря этого года. Любители здорового образа жизни в 10:00 по местному времени окунутся в ледяную воду.

По всей стране пройдёт ежегодная акция «Закалённая Россия – Сильная страна»

Одна из главных целей мероприятия – популяризация закаливания. По словам участников акции, такая процедура укрепляет человеческий организм и даёт заряд бодрости. Спортсмены надеются, что к здоровому образу жизни присоединятся как можно больше людей. Организаторами ежегодной всероссийской акции выступили «Федерация зимнего плавания России», спортивный клуб «Пионер» и издательский дом «Аргументы недели».

По всей стране пройдёт ежегодная акция «Закалённая Россия – Сильная страна»

Если вы желаете присоединиться к флешмобу, надо успеть зарегистрироваться до 24 декабря, написав письмо на почту: swim@kosatka-dv.ru. Там нужно указать свой регион, название федерации или клуба, который будет участвовать, и предполагаемое количество пловцов.

По всей стране пройдёт ежегодная акция «Закалённая Россия – Сильная страна»

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