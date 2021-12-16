Южноуральцев наградят бонусами за здоровые привычки и добрые дела

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16 декабря 2021, 13:14 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Источник: АНО «Россия – страна возможностей»

Жителей региона приглашают присоединиться к платформе «Другое дело».

Любой желающий может стать участником платформы «Другое дело». За социальную активность и здоровые привычки ее пользователям присуждают баллы, которые можно обменять на бонусы.

Платформа предлагает слушать интересные лекции, медитировать, ежедневно пить не менее двух литров воды, ходить пешком, участвовать в волонтерской деятельности. Выполнившие задание получают баллы, например, за выращенный чайный гриб присуждается 105 баллов, а за 30 пройденных за 5 дней километров — 315 баллов. У призов тоже есть своя «стоимость»: 7400 баллов за бесплатные уроки английского языка или 57 750 баллов за автограф космонавта.

Преимущество платформы «Другое дело» заключается в том, что с помощью нее можно приобретать полезные привычки и знания, а также оказывать реальную помощь нуждающимся в ней, считает начальник отдела поддержки молодежных инициатив Главного управления молодежной политики Челябинской области Алексей Хрущев. Он рекомендует участникам-новичкам платформы начать с задания по записи в волонтеры на dobro.ru, чтобы получать информацию о добровольческой деятельности в целом и на Южном Урале в частности.

Молодые жители Челябинской области являются активными пользователями платформы «Другое дело». Главный специалист Молодежного ресурсного центра Южного Урала Яков Чернышев проходит спортивный курс «Sotka», который помогает ему упорядочить спорт в своей жизни. Молодой человек копит баллы на экскурсию на космодром «Восточный».

«Платформа «Другое дело» мотивирует ребят к здоровому образу жизни», — утверждает кандидат в мастера спорта, тренер по фигурному катанию Любовь Колупаева. Вместе с воспитанниками в перерывах между тренировками она выполняет задания на платформе.

Добавим, что присоединиться к «Другому делу» может любой зарегистрированный пользователь социальной сети «ВКонтакте». Запустить приложение можно по ссылке.

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