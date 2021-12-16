Американист Юрий Рогулев прокомментировал стрельбу пограничника в США по автомобилям с мигрантами из России

Аргументы Недели → Общество 13+

16 декабря 2021, 11:55

фото: pixabay.com

Американист Юрий Рогулев прокомментировал случай в США, где таможенник в Калифорнии открыл стрельбу по автомобилям с 18 мигрантами из России. Телеканал Fox News сообщил, что российские мигранты ехали на внедорожнике Ford и седане Mercedes, среди них были маленькие дети.

Пограничники заметили автомобили около 21:30 по местному времени, когда они ехали в сторону пункта первичного досмотра на пограничном переходе между городом Сан-Исайдро (США) и Тихуаной (Мексика).

Один из таможенников открыл огонь по приближающимся автомобилям. Четыре пули попали в Mercedes, который врезался в Ford, и машины остановились. В результате инцидента двое пассажиров получили ушибы головы. При досмотре выяснилось, что у мигрантов нет документов для пересечения границы.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев рассказал в интервью Общественной службе новостей, что россияне пытались незаконно попасть на территорию другой страны. По словам специалиста, если их будут арестовывать, будет консульская защита, чтобы все правила соблюдались. "Это примерно тоже самое, что защищать других преступников", - пояснил Рогулев.

По поводу детей американист пояснил, что "консульская служба может своё слово сказать: куда детей передавать, кому и как". По словам Рогулева, консулы и будут осуществлять все необходимые функции по работе с гражданами. "Если есть возможность помочь адвокатом или деньгами, они помогут", — пояснил специалист по США.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости