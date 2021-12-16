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В России выросло число жалоб россиян на медицинскую помощь

, 10:50 Источник: Ведомости

В России выросло число жалоб россиян на медицинскую помощь
фото: pixabay.com

В России зафиксирован всплеск жалоб россиян в страховые медицинские организации на доступность и качество медицинской помощи по программе ОМС.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов на совещании комитета Совфеда по социальной политике 13 декабря сообщил, что число жалоб увеличилось в этом году в два раза с января по октябрь,- пишут «Ведомости».

По данным Кузнецова, число жалоб по территориальной программе ОМС с учётом обращений по лечению коронавирусной инфекции COVID-19 составило в октябре 140 200 (+100% к январю), без учета COVID-19 — 113 900 (+106%).

За этот период страховые медицинские организации провели 24,1 млн экспертиз и выявили 3,5 млн нарушений. Большая часть нарушений - в несоблюдении порядка, стандартов и клинических рекомендаций оказания медпомощи, преждевременном прекращении лечения и нарушении сроков ожидания медпомощи.

В случае с COVID-19 основными нарушениями названы несвоевременная диагностика и задержка с назначением респираторной поддержки, отказ от назначения кроворазжижающих препаратов и отсутствие лечения сопутствующих патологий.

Председатель ФФОМС Елена Чернякова в ходе этого совещания сообщила о снижении числа жалоб в фонд на медицину. По её данным, в 2020 году зарегистрировано 38 700 жалоб. За 9 месяцев 2021 года - 33 400 жалоб.

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