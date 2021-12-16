Приморский край – оплот страховых мошенников в России

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16 декабря 2021, 09:54 1mediainvest.ru

Сфера автострахования всегда была уязвима для мошенников: на данный момент 87–89% всех недобросовестных действий со страховкой составляет мошенничество в ОСАГО и каско. Именно по ним чаще всего страховщики отслеживают недобросовестные действия и направляют большинство заявлений в правоохранительные органы. Особенно остро проблема стоит в Дальневосточном федеральном округе, в частности в Приморском крае, который возглавил последний рейтинг ЦБ РФ по рискам недобросовестных действий в ОСАГО.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), по итогам первого полугодия 2021 года страховые компании Дальневосточного ФО подали 190 заявлений по подозрению в махинациях в автостраховании. При этом за тот же период было возбуждено всего 39 уголовных дел по направленным заявлениям. Сумма ущерба превышает 1 млрд рублей, и это только по выявленным страховщиками случаям. К сожалению, одной из причин такой статистики является то, что доказать факт мошенничества бывает затруднительно, даже если кажется, что недобросовестные действия очевидны.

Так, во Владивостоке орудует целая семья – отец, мать и сын. На протяжении нескольких лет семейство занимается подставными ДТП, на их счету уже около 160 случаев, что само по себе не может не вызывать подозрений. И схема действий одна и та же: они поджидают своих жертв на поворотах и сложных перекрестках, намеренно создавая аварийную ситуацию. Странно в этой истории то, что династия автоподставщиков до сих пор на свободе и не находится под следствием, хотя все их похождения тянут на хищение в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. По статье 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования») всем троим грозит до десяти лет лишения свободы.

Страховщики ежедневно сталкиваются с подозрительными заявлениями на получение страховых выплат и вынуждены выплачивать деньги недобросовестным страхователям, подобным семье из Владивостока, наравне с порядочными гражданами. Однако страховые компании продолжают совершенствовать способы выявления мошенничества и активно сотрудничают с органами правопорядка.

Как отмечает Сергей Ефремов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков: «В первом полугодии 2021 года страховые компании направили в правоохранительные органы 4 800 заявлений по фактам мошенничества более, чем на 2,5 млрд рублей. Но мы понимаем, что год еще не закончен и количество заявлений по итогам 2021 года возрастет. Мы надеемся, что взаимодействие с правоохранительными органами даст определенный эффект и количество возбуждаемых уголовных дел также будет расти».

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