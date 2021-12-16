В Госдуме предложили выплачивать одному из родителей в многодетной семье зарплату и оформить трудоустройство

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16 декабря 2021, 09:19

Иван Сухарев, фото: vk.com/sukharevgd

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил рассмотреть возможность введения в нашей стране "специального трудового статуса для одного из родителей, воспитывающих детей и ведущих домашнее хозяйство, обеспечив их мерами господдержки, в том числе официальным трудоустройством, пенсионным обеспечением и ежемесячной выплатой, равной среднему размеру зарплаты в регионе проживания, при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребёнка до достижения возраста совершеннолетия младшим ребёнком в семье".

Парламентарий направил обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой,- передаёт RT.

Сухарев назвал стимулирование рождаемости и создание условий для всестороннего развития и воспитания детей одной из приоритетных задач государства.

Депутат сообщил, что в настоящее время многодетные неработающие родители лишены социальных гарантий, предназначенных для граждан, осуществляющих официальную трудовую деятельность (внесение записи в трудовую книжку, формирование и отчисление пенсионных накоплений и трудового стажа).

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