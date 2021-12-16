«Создание произведения - есть мироздание»: 155 лет прошло со дня рождения художника Василия Кандинского

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16 декабря 2021, 08:14 Наталья Полянская

Ровно 155 лет назад родился русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоявший у истоков абстракционизма Василий Кандинский.

Василий Васильевич Кандинский родился 16 декабря 1866 года в Москве. Кандинский происходил из семьи нерчинских купцов, потомков каторжан. В детские годы путешествовал с родителями по странам Европы и по России. В 1871 году семья осела в Одессе. Вместе с учебой в школе Василий получил художественное и музыкальное образование. После школы юноша учился на юридическом факультете Московского университета, где занимался на кафедре политической экономии и статистики.

В 1895—1896 годах работал художественным директором типографии «Товарищества И. Н. Кушнерёва и К°», на Пименовской улице, в Москве. Карьеру художника Кандинский выбрал сравнительно поздно — в возрасте тридцати лет. Во многом это произошло под влиянием выставки импрессионистов, прошедшей в Москве в 1896 году. Кандинский вошёл в состав мюнхенской русской художественной колонии, куда входили Явленский, Верёвкина, Грабарь, Кардовский, несколько позднее присоединившийся Добужинский. С 1897 года Кандинский обучался живописи в частной студии Антона Ажбе. В 1898 году художник участвовал в выставках одесского Товарищества южнорусских художников.

Через два года Кандинский поступил в Мюнхенскую академию художеств.

В 1910 и 1912 годах Кандинский также участвовал в выставках художественного объединения «Бубновый валет». В эти годы он вырабатывает новаторскую концепцию «ритмического» использования цвета в живописи, под влиянием книги Мыслеформы пишет в 1911 году знаменитый трактат «О духовном в искусстве».

В декабре 1921 года Кандинский выехал для организации отделения РАХН в Берлин. Участвовал в Первой выставке русского искусства в Германии. В Берлине Василий Кандинский начал преподавать живопись, а с лета 1922 года работал в «Баухаусе», став видным теоретиком школы.

В личной жизни Василия Кандинского были три женщины. Анна Филипповна Чемякина приходилась художнику двоюродной сестрой и была на шесть лет старше. В 1902 году Кандинский познакомился с немецкой художницей Габриэле Мюнтер. Спустя год пара обручилась. В 1917 году Кандинский женился на девушке Нине, с которой познакомился по телефону. Тогда Нине было семнадцать лет, а Кандинскому почти пятьдесят.

Умер он 13 декабря 1944 года в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен.

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