Родиону Щедрину исполнилось 89 лет: жизнь композитора

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16 декабря 2021, 08:02 Наталья Полянская

89 лет назад родился советский и российский композитор, пианист, музыкальный педагог, общественный деятель и народный артист СССР Родион Щедрин. Сегодня он отмечает свой день рождения.

Родион родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыкантов. Первым учителем музыки стал его отец Константин Михайлович. В 1941 году был отдан в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. В Училище Родион пробыл до 1950 года, а затем, до 1955 года учился в Московской консерватории им. П. И. Чайковского, которую с отличием окончил по двум специальностям: композиции и фортепиано. В 1959 году там же окончил аспирантуру. Ещё будучи на четвёртом курсе, стал членом Союза композиторов РСФСР.

В 1965—1969 годах — преподаватель композиции в Московской консерватории. Среди его учеников — О. Галахов, Б. Гецелев, Г. Минчев. Ушёл из консерватории, войдя в конфликт с партийным руководством теоретико-композиторского факультета.

С 1962 года — секретарь правления Cоюза композиторов СССР. В 1973 году был избран председателем правления Союза композиторов РСФСР. На этом посту проработал до 1990 года, добровольно его покинув, после чего был оставлен в роли почётного председателя Союза композиторов России.

Жена Родиона Щедрина - Майя Михайловна Плисецкая балерина, балетмейстер, хореограф, прима-балерина Большого театра, а также Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и народная артистка СССР. Её не стало в 2015 году.

Щедрин и Плисецкая были одной из немногих пар, в которой оба супруга имели почётное звание Народный артист СССР.

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