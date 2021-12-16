Как помочь регионам строить объекты в условиях инфляции

Аргументы Недели → Общество 13+

16 декабря 2021, 06:35 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Губернатор Челябинской области озвучил ряд предложений на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел Президент Владимир Путин.

Одним из обсуждаемых в ходе мероприятия вопросов стало выполнение планов по возведению объектов капитального строительства в рамках национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

По словам Владимира Путина, серьезным вызовом для реализации нацпроектов в 2021 году стал рост цен, в том числе на строительные материалы. «В условиях изменившейся ценовой конъюнктуры губернаторы, руководители регионов все чаще сообщают о несостоявшихся конкурсах, о задержках строительства, о проблемах с подрядчиками», — отметил глава государства. В связи с этим он дал Правительству РФ поручение разработать алгоритм действий по объектам, которые строятся как на федеральном, так и региональном уровне, в частности, финансовое обеспечение процесса.

В заседании принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своем выступлении он озвучил ряд предложений, касающихся достройки и строительства объектов в условиях инфляции.

Первое из них предполагает сохранение пропорций федерального софинансирования, чтобы удорожание не компенсировалось только за счет региональных бюджетов. Второе предложение касается увеличения финансирования, в том числе со стороны Фонда содействия реформирования ЖКХ, для выполнения планов по расселению из аварийного жилья, так как Минстроем РФ повышена стоимость квадратного метра жилья.

Губернатор Алексей Текслер отметил своевременность принятия Постановление Правительства РФ №1315, которое подразумевает дополнительную поддержку строительной отрасти. Документ позволил субъектам страны на региональном уровне подготовить зеркальные постановления о порядке корректировки сметы контракта в связи с удорожанием строительных ресурсов.

«На случай существенного колебания цен механизм, аналогичный Постановлению № 1315, должен действовать и в следующем году. Причем важно общее системное решение федерального уровня», — прокомментировал Алексей Текслер.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости