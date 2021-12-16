Коньяки из Коктебеля поддерживают импортный тренд на коктейли

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16 декабря 2021, 10:00

Импорт крепких спиртных напитков за 2021 год вырос почти на 20%, почти так же, как и продажи старейшего российского коньяка из Коктебеля. Но эксперты прогнозируют уменьшение импорта в связи с возобновлением туристических поездок.

По итогам 9 месяцев этого года поставки крепких импортных напитков увеличились на 19,73% до 8,2 млн декалитров. Среди рекордсменов — джин, текила, ром, бренди, и, как ни странно, чача. С первыми четырьмя напитками ситуация вполне объяснима: эксперты связывают её с продолжающимися ограничениями на выезд для российских туристов, которые вынуждены устраивать себе привычный отдых в пределах границ Российской Федерации. Если добавить к этому снятие ограничений на полноценную работу баров в связи с ослаблением антиэпидемических мер, становится ясно, где выпивается подавляющая часть импортного алкоголя — в составе коктейлей.

При этом рост поставок грузинской чачи в 2,5 раза интересом к коктейлям объяснить уже не удастся — её для них попросту не используют. Вероятнее всего, «виноваты» грузинские рестораны, заработавшие на полную катушку после ограничений и навёрстывающие упущенное. К тому же грузинская чача на российском рынке до 2020 года вообще была под запретом и на неё, по мнению экспертов рынка накопился «отложенный спрос».

Иными причинами наблюдатели объясняют интерес к хорошему отечественному коньяку, темпы роста продаж которого текущей осенью также вылились в двузначные цифры. Правда похвастаться подобной статистикой могут только лидеры рынка из числа наиболее качественных напитков, например, коктебельские коньяки. И дело здесь не только в оптимальном соотношении цены к качеству, в котором любой импортный напиток всегда будет в проигрыше. «Коктебель» заслужил свою репутацию ещё в прошлом веке как старейшее в стране коньячное производство с собственной оригинальной рецептурой, хранилищем на более чем 3000 бочек из северокавказского дуба и многочисленными медалями на международных конкурсах. Новые времена открыли в старых коньяках из Коктебеля новые грани: оказалось, что для столь модных в этом сезоне коньячных коктейлей этот напиток подходит идеально. Не удивительно, что в этом 2021 году 30-летний «Коктебель» появился в винных картах самых престижных московских ресторанах Novikov Group и White Rabbit Family.

Прогнозы экспертов на следующий год также не внушают опасений. По мнению директора Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, импорт заокеанской текилы и рома в 2022 году будет планомерно снижаться параллельно с открытием новых направлений для туристических путешествий. А вот уже упоминавшимся коктебельским коньякам ничего не угрожает: последнее время россияне демонстрируют рост культуры потребления алкоголя, поэтому качественный коньяк будет пользоваться неизменным спросом.

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