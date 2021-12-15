Заммэра Владимир Ефимов: Московская экономика привлекла 224 млн долларов чешских инвестиций

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15 декабря 2021, 21:31

Меры поддержки, предлагаемые Москвой бизнесу, и возможности реализации в столице инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнёрства помогли вывести уровень накопленных прямых иностранных инвестиций из Чехии в экономику столицы к планке в 224 млн долларов на 1 июля 2021 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московская экономика привлекательна для бизнеса из разных стран. По данным Центробаждджзжззнка РФ на 1 июля 2021 года на долю чешских компаний приходится порядка 224 млн долларов накопленных прямых инвестиций. Прирост с начала 2021 года составляет 7,8%», – отметил заммера Ефимов.

Также Владимир Ефимов отметил активный рост оборота внешней торговли между Москвой и Чешской Республикой. За 9 месяцев 2021 года он составил 3,1 млрд долларов, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составлял около 2,2 млрд долларов.

С января по сентябрь 2021 года экспорт из столицы России в Чехию вырос на 69% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 2,2 млрд долларов. На 8% вырос и объём импорта из Чехии в Москву, за три квартала он составил 0,9 млрд долларов.

В основном чешские инвесторы вкладывают средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, недвижимость.

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