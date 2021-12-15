С заботой об экологии: два миллиона тонн мусора отправили на переработку в Подмосковье
15 декабря 2021, 21:05
В Подмосковье, с 2019 года, на вторичную переработку было направленно два миллиона тонн органических отходов. Об этом «Подмосковью сегодня» сообщил вице-губернатор региона Евгений Хромушин. Отходы на областных КПО перерабатывают в технический минеральный грунт и компост.
Число жителей Подмосковья растет вот уже несколько лет, а вместе с этим увеличивается и объем органических отходов. Сейчас он вырос в два раза, а выделка превысила четыре тысячи тонн, утверждает Хромушин.
С позапрошлого года объем переработки твердых коммунальных отходов превысил отметку в пять миллионов тонн. Да и в целом ежегодно в Подмосковье перерабатывают примерно 7,5 миллиона тонн мусора.
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