Психиатра обвиняют в халатности при освидетельствовании нижегородского стрелка

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15 декабря 2021, 19:06 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

В июле 2020 года врач Виталий Балуев признал психически здоровым студента Даниила Монахова, проходившего осмотр для получения разрешения на оружие. Спустя три месяца студент расстрелял на улице из охотничьего ружья четырех человек, еще двое были ранены. После этого Монахов застрелился.



Следствие считает, что Виталий Балуев должен был определить у молодого человека психическое расстройство и обвиняет его в халатности. Врач вину не признает.



12 октября 2020 года Даниил Монахов открыл на улице в поселке Большеорловское Борского района прицельную стрельбу по случайным людям, а также обстрелял возле остановки рейсовый ПАЗ, а затем и проезжавшую «Ниву». В результате от огнестрельных ран погибли четыре человека, еще двое были ранены. Во время задержания Даниил Монахов покончил с собой.



Посмертная психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, но решила, что у молодого человека было «эмоциональное неустойчивое расстройство личности» пограничного типа. Следствие пришло к выводу, что Даниил Монахов подражал Владиславу Рослякову, который двумя годами ранее расстрелял учеников политехнического колледжа в Керчи, убив 20 человек, а потом и себя.



Подсудимый Виталий Балуев рассказал, что на момент медосмотра у Даниила Монахова не было никаких отклонений и отметил, что ранее студента обследовали психиатры в его колледже и медкомиссии военкомата, также не выявив признаков психического расстройства.



«Я считаю, что в той ситуации сделал все, что мог. Для углубленного исследования нужны какие-то основания. Если бы они у меня были, я бы его направил в диспансер по месту жительства. Но он никаких подозрений у меня не вызвал», — сообщил обвиняемый.



Тем временем в Советском райсуде Нижнего Новгорода прокурор зачитал обвинительное заключение. Виталию Балуеву инкриминируется халатность, повлекшая человеческие жертвы (ст. 293 УК РФ). Сторона защиты, в свою очередь, хочет добиться его полного оправдания.





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