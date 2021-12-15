РПЦ изгоняет из системы оппозиционных клириков

Аргументы Недели → Общество 13+

15 декабря 2021, 17:25

Тенденция искоренения несистемной церковности набирает обороты. Сначала от неудобных избавились в самом столичном Патриархате, потом железная рука патриарха потянулась в регионы. С самыми несогласными уже работают правоохранители, а иногда ФСБ и суды.



Так, бывший духовник Среднеуральского монастыря Сергий (Николай Романов) за активную критику церковных и светских властей неоднократно попадал во внимание правоохранительных органов. А в ноябре Измайловский суд столицы признал Романова виновным в совершении сразу нескольких преступлений: склонение к суициду, самоуправство. Бывшему священнослужителю дали три с половиной года колонии. Помимо этого, в суде указали, что он внёс раскол в РПЦ путём некорректных высказываний о пандемии и чипировании. Учитывая опасный характер высказываний и публичность священника, в отношении его было возбуждено ещё одно уголовное дело об экстремизме. Правоохранители занялись Романовым, когда его официально изгнали из церковной системы. Правда, из здания церкви его пришлось выводить в наручниках.



Подобная судьба может ожидать ещё нескольких клириков РПЦ. Новосибирский иеромонах Иоанн раскритиковал главный собор российской армии, за что был временно отстранён от церковной деятельности. Неудобным клириком для РПЦ также стал протоиерей Андрей Винарский из Биробиджана. Он встал на сторону арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, что заставило настоятелей московского патриархата откреститься от него.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости