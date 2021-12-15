«Золотая судья» из Краснодара Елена Хахалева покинула Россию

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15 декабря 2021, 16:18 Источник: РИА Новости

Елена Хахалева, скриншот, телеканал "Россия 24"

«Золотая судья» из Краснодара Елена Хахалева, против которой Следственный комитет России намерен возбудить уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге, улетела из России. Об этом сообщили в Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

«По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет», - сообщила секретарь ВККС.

Напомним, 9 декабря глава СКР Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с представлением о даче согласия на возбуждение в отношении Хахалевой уголовного дела по факту мошенничества и служебного подлога. Сегодня ВККС дала такое разрешение.

Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Скандальную известность она приобрела в 2017 году после публикации в соцсетях видео со свадьбы ее дочери. На свадьбу, по некоторым оценкам, были потрачены два миллиона долларов. Гостей развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Позже в СМИ появились публикации о поддельном дипломе Хахалевой. В ноябре 2018 года судью сняли с должности председателя коллегии по административным делам, а в августе 2019 года – отстранили и от судебных процессов.

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