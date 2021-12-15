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«Золотая судья» из Краснодара Елена Хахалева покинула Россию

, 16:18 Источник: РИА Новости

«Золотая судья» из Краснодара Елена Хахалева покинула Россию
Елена Хахалева, скриншот, телеканал "Россия 24"

«Золотая судья» из Краснодара Елена Хахалева, против которой Следственный комитет России намерен возбудить уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге, улетела из России. Об этом сообщили в Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

«По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет», - сообщила секретарь ВККС.

Напомним, 9 декабря глава СКР Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с представлением о даче согласия на возбуждение в отношении Хахалевой уголовного дела по факту мошенничества и служебного подлога. Сегодня ВККС дала такое разрешение.

Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Скандальную известность она приобрела в 2017 году после публикации в соцсетях видео со свадьбы ее дочери. На свадьбу, по некоторым оценкам, были потрачены два миллиона долларов. Гостей развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Позже в СМИ появились публикации о поддельном дипломе Хахалевой. В ноябре 2018 года судью сняли с должности председателя коллегии по административным делам, а в августе 2019 года – отстранили и от судебных процессов. 

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