Рождественский дом-сказка в Литве

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15 декабря 2021, 15:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Рождество в католических странах, пожалуй, самый желанный праздник! И каждый житель старается украсить свой дом сказочно. Такая уж традиция!



В этом году семья Регины и Антанаса Йонушкисов из Литвы отличилась: украсили свой дом так, что им восхищается вся Литва, и даже ходит на экскурсии к семейной паре.



Дом и сад Регины и Антанаса буквально утопает в разноцветных гирляндах и праздничных украшениях. Во дворе нашлось место и для снеговиков, олений, ангелов…





Хозяева дома-сказки рассказывают, что Рождество для них – особый праздник! И в тот момент, когда купили дом, то решили украшать его на каждое Рождество: они заранее готовятся к празднику.



«Мы начинаем готовится с середины ноября. Сначала вешаем гирлянды, а потом уже решаем, что и как расставлять. Расходы, конечно, приличные, но зато, как красиво и празднично!» - рассказывает семейная пара.



Немало людей приезжают посмотреть на сказку, а Регина и Антанас только рады гостям, и даже угощают детей конфетами!

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