Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса

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15 декабря 2021, 15:47 Источник: Telegram

Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Владимир Жириновский сообщил, что сделал уже седьмую прививку против коронавируса и поэтому он ни разу не заболел ковидом.

«Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию "Спутником V", а на этот раз – "КовиВаком" от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», - написал лидер ЛДПР в своем telegram-канале.

Политик выразил сожаление, что далеко не все россияне понимают важность вакцинации и от этого в стране такая печальная статистика смертности от коронавируса.

«Только в нашей стране от него погибли уже почти полмиллиона человек! Только представьте масштаб. Это как разом вымерла бы Тула, Калининград или Рязань. Однако половина населения России пока не созрела, чтобы вакцинироваться. И это вызывает лишь сожаление. Значит пандемия будет продолжаться, люди будут дальше заражаться и болеть, а размер города мертвых, к сожалению, будет расти», - написал Жириновский.

По официальным данным, с начала пандемии на территории Российской Федерации жертвами коронавируса стали 292 891 человек.

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