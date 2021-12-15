В Латвии работать могут только привитые

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15 декабря 2021, 15:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Наступил судный день в Латвии: с 15 декабря работать в стране могут только вакцинированные.



При этом лицам, завершившим курс вакцинации, необязательно нужен действующий сертификат "Covid-19", например, если человек получил вторую вакцину вчера.



Обязанность вакцинироваться также распространяется на работников, которые не имеют прямого контакта с клиентами и подвержены более низкому риску заражения, но при этом работают очно за пределами дома.



Также сегодня наступил крайний срок получения сертификата о вакцинации против "Covid-19" работниками публичного сектора, для которых требование о прохождении курса вакцинации против "Covid-19" для выполнения рабочих обязанностей - как в очном, так и в удаленном режиме - вступило в силу уже 15 ноября.



Те же условия применяются к сотрудникам частного сектора, которые выполняют свои обязанности очно и вступают в прямой контакт с клиентами, подвержены риску заражения или обеспечивают непрерывность деятельности предприятия.



Наибольшее число людей, не вакцинированных против "Covid-19", наблюдается в сфере транспорта и складирования, где до 12 декабря не были привиты 14 600 работников, или 19%, сообщил на заседании правительства во вторник представитель Министерства экономики Янис Салминьш.



Кроме того, не вакцинированы примерно 10 700 (15%) работников строительной отрасли, 8500 (16%) работающих в секторе профессиональных, научных и технических услуг, 7600 (26%) работающих в сфере искусства, развлечений и досуга и приблизительно 6 800 человек (6%), занятых в секторе обрабатывающей промышленности.



В сфере операций с недвижимостью не привиты еще примерно 4900 человек, или 14%, в торговле - примерно 2500, или 2%, в сфере энергетики - 2400 (21%), в сфере информационных и коммуникационных технологий - приблизительно 2200 сотрудников, или 5% от всех занятых в отрасли. В сфере административных и вспомогательных услуг до сих пор не привились 1800 человек - 4% от общего числа работающих в отрасли.









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