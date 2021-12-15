Латвия: муниципальная компания советует жителям надевать на ботинки носки

Аргументы Недели → Общество 13+

15 декабря 2021, 15:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: depositphotos.com

До чего только не додумаются муниципальные компании Латвии, чтобы скрыть «исчезновение» финансов: в Риге практически невозможно спокойно ходить по улицам – увечья телесные можно получить… Город в снегу, а если оттепель, то вероятность попасть в больницу – 99%. Уж тут как изловчишься!



Муниципальные компании по уборке снега советуют жителям перемещаться по скользким улицам и паркам в ботинках, на которые надеты носки. Вполне серьезно! И это в европейском городе.



Какова причина?



При таких погодных условиях все тропинки и тротуары обработать не удастся! И остается только один вариант - ботинки с носками!



«На улице идет дождь и очень скользко! Засыпать каждую парковую дорожку не получится! Будьте осторожны! Если без прогулки не обойтись, то наденьте на ботинки носки или отрезки плотных колготок. Эта старая техника солдат и выживших!», - говорится в обращении к жителям Риги.



Что думают латвийцы по данному поводу?



«Дожили! Странно, что не говорят о «святых прививках», которые дают суперспособности шагать по льду без коньков, как Плющенко на коньках! Может и тротуары лень посыпать!?»



«Вот и пришли вместе с нашим флагоснимателем-мэром Стакисом к «золотому звону!» Латвийская мода 2021-2022»



«Вот совет дурацкий: а где носков столько взять? В магазин не пускают же! Сам поизносился…»



«И стоим на остановке все такие красавцы в разноцветных носках поверх ботинок…»



«Це Европа!»



«Совсем обнаглели! Зарплаты себе повысили, а убрать город не могут! Ворюги в Рижской думе! Ворюги!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости