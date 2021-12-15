Латвия: муниципальная компания советует жителям надевать на ботинки носки

До чего только не додумаются муниципальные компании Латвии, чтобы скрыть «исчезновение» финансов: в Риге практически невозможно спокойно ходить по улицам – увечья телесные можно получить… Город в снегу, а если оттепель, то вероятность попасть в больницу – 99%. Уж тут как изловчишься!
Муниципальные компании по уборке снега советуют жителям перемещаться по скользким улицам и паркам в ботинках, на которые надеты носки. Вполне серьезно! И это в европейском городе.
Какова причина?
При таких погодных условиях все тропинки и тротуары обработать не удастся! И остается только один вариант - ботинки с носками!
«На улице идет дождь и очень скользко! Засыпать каждую парковую дорожку не получится! Будьте осторожны! Если без прогулки не обойтись, то наденьте на ботинки носки или отрезки плотных колготок. Эта старая техника солдат и выживших!», - говорится в обращении к жителям Риги.
Что думают латвийцы по данному поводу?
«Дожили! Странно, что не говорят о «святых прививках», которые дают суперспособности шагать по льду без коньков, как Плющенко на коньках! Может и тротуары лень посыпать!?»
«Вот и пришли вместе с нашим флагоснимателем-мэром Стакисом к «золотому звону!» Латвийская мода 2021-2022»
«Вот совет дурацкий: а где носков столько взять? В магазин не пускают же! Сам поизносился…»
«И стоим на остановке все такие красавцы в разноцветных носках поверх ботинок…»
«Це Европа!»
«Совсем обнаглели! Зарплаты себе повысили, а убрать город не могут! Ворюги в Рижской думе! Ворюги!»
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