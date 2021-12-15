Сегодня отмечается день памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

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15 декабря 2021, 15:01 Наталья Полянская

Фото: pixabay.com

В этот день вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессионального и человеческого долга. Родственники, друзья и коллеги чтят память талантливых репортеров, фотографов, телеоператоров, погибших как в военное время в «горячих точках», так и в мирное время в борьбе за честную и оперативную информацию.

В списке журналистов, убитых при исполнении профессионального долга, — главный редактор газеты «Тольяттинское обозрение» Алексей Сидоров, который работал, в частности, над разоблачением организованной преступности и коррупции, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, убитая в октябре 2006 года, и другие.

В России же, по словам представителей Российского союза журналистов, ежегодно при различных обстоятельствах погибают от 10 до 20 репортеров.

В память о журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга и во имя свободы слова, проводятся крупные встречи и международные конференции ведущих медиа. Редакции российских СМИ учредили немало конкурсов и наград, среди которых Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина и премия "Камертон" имени Анны Политковской, присуждаемая за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы.

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