Алексею Щербакову исполнилось 33 года: путь от работника метрополитена до популярного комика

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15 декабря 2021, 14:44 Наталья Полянская

Российский комик, юморист и видеоблогер Алексей Щербаков сегодня отмечает свой день рождения. Ему исполняется 33 года.

Алексей Щербаков родился 15 декабря 1988 года в Зеленограде. Воспитывался матерью и отчимом, также у него есть сестра. Его мать Юлия — домохозяйка, отчим Александр был сотрудником ГИБДД. Его родной отец Сергей утонул в реке, это случилось, когда Алексей был маленький. В школьные годы мальчик увлекался музыкой и спортом.

В школе познакомился с девушкой по имени Елена, которая потом стала женой Щербакова. После окончания школы Алексей решил поступить в тот же университет, что и Елена, но ему это не удалось сделать. Позже Щербаков ушел служить в армию. А после прохождения службы стал работником метрополитена.

В 2012 году Алексей Щербаков принял участие в третьем сезоне юмористического шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ с целью стать резидентом шоу «Comedy Club» и обеспечить свою семью. Уже через год Алексей создает свой канал на Youtube.

В 2015 году Алексей Щербаков становится частым участником рубрики «Открытый микрофон» телешоу «Stand Up» на ТНТ, благодаря знакомству стендап-комиков Артура Чапаряна и Идрака Мирзализаде с основным резидентом шоу Славой Комиссаренко.

В этом же году Щербаков стал резидентом YouTube-канала «LabelCom», в котором принимает участие в различных шоу: «Созвон», «Кто здесь комик», «Что было дальше?» и других.

Алексей женился на Елене, за которой ухаживал семь лет. В браке у них родился сын Данила, а позже второй сын, которого назвали Егором.

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