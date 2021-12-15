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15 декабря 2021, 14:48 Источник: Znak

Фото с сайта СДС

«Единая Россия» приостановила членство в партии владельца шахты «Листвяжная», долларового миллионера Михаила Федяева. Также членство в «Единой России» приостановлено для директора шахты Сергея Махракова. Об этом сообщает пресс-служба кемеровского регионального отделения партии.

Как сообщил изданию Znak.com депутат Госдумы Александр Хинштейн, членство в ЕР приостановлено до окончательного разрешения ситуации. Согласно уставу партии, «по результатам рассмотрения уголовного дела приостановление членства в партии прекращается по решению органов, принявших это решение, либо решается вопрос об исключении партии в порядке, предусмотренном уставом».

Ранее сегодня сообщалось, что Следственный комитет задержал Федяева, а также гендиректора ХК «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, техдиректора общества Антона Якутова и главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова. Каждому из них в зависимости от роли в деле предъявили обвинения в "Нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц" или "Злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшему тяжкие последствия".

Михаилу Федяеву принадлежит 95% групп «СДС-Угля». Forbes оценивает его состояние в 550 млн долларов.

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