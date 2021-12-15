Почти 30% южноуральцев отказались от новогодних корпоративов
15 декабря 2021, 12:02 Анна Семенова
Причем ковид – не единственная тому причина.
Согласно данным, полученным службами исследований hh.ru и Зарплата.ру, 28% опрошенных южноуральцев праздновать Новый год с коллегами в этом году не будут.
И если смотреть по всем регионам, то мы вышли с количеством ответивших именно так на первое место. Причины назывались разные: кто-то не хочет усложнять итак непростую обстановку с коронавирусом, кто-то пожаловался на отсутствие лишних денег, а кто-то сказал, что отмечает только с семьей.
Однако больше половины, а именно 56% корпоратив все же планируют. 24% сказали, что поднимут бокалы с соработниками в онлайн-формате.
В это же время, сервис «Авито Услуги» фиксирует рост спроса на услуги ведущих и кейтеринговых компаний на 38%. Южноуральцы стали на 32% чаще интересоваться вопросами аренды помещений для праздника.
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