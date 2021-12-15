Для волгоградских кадетов провели экскурсию «Органы НКВД на защите города»

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15 декабря 2021, 11:57

Фото УФСБ России по Волгоградской области

Сотрудники Управления ФСБ России по Волгоградской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Волгоградской области организовали для учащихся кадетских классов МОУ гимназии № 7 Красноармейского района г. Волгограда и МОУ СШ № 16 Краснооктябрьского района г. Волгограда познавательную экскурсию по выставке «Щит и меч Сталинграда: органы НКВД на защите города», которая проходит в музее – заповеднике «Сталинградская битва».

Экспозиция посвящена годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, на которой ребята смогли узнать о вкладе сотрудников органов государственной безопасности в победу на Волге.

В период Сталинградской битвы особую роль в обороне города сыграла 10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД. Она была сформирована в Сталинграде в 1942 г. Дивизия стала основой сталинградского гарнизона, созданного 10 августа 1942 г. и сражалась в городе до подхода регулярных частей. В сентябре 1942 г. 10-я дивизия вела уличные бои в центральной части Сталинграда, преграждая путь противнику к переправам через Волгу. В декабре 1942 г., за подвиги бойцов и командиров во время обороны города, дивизия была награждена орденом Ленина и получила почётное наименование «Сталинградская».

Грандиозный разгром противника на берегах Волги дал толчок к развёртыванию системы Управления НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных, в первую очередь на территории Сталинграда и области. После победы в битве, часть военнопленных была отправлена в исправительно-трудовые лагеря, другая часть – оставлена в городе и задействована в восстановительных строительных работах. Охрану и обеспечение оставшихся в Сталинграде пленных осуществляли конвойные войска НКВД.

На выставке представлены копии фотографий, предметы обмундирования, награды, документы, личные вещи, средства связи, оружие из фондов музея – заповедника «Сталинградская битва».

Учащиеся кадетских классов также смогли ознакомиться с документами, переданными из Архива Управления ФСБ России

по Волгоградской области, рассказывающими о работе сталинградских чекистов в период битвы на Волге: справки о задержанных и разоблачённых агентах германской разведки; характеристики форм, методов и направлений работы агентуры иностранных разведок в период Великой Отечественной войны в Сталинградской области в 1941 – 1943 гг.; докладная записка начальника УНКВД СССР по Сталинградской области Воронина А.И. Военному Совету Сталинградского фронта о деятельности оперативно-боевых групп и сотрудников НКВД по Сталинградской области; справки по делам военнопленных германской армии.

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