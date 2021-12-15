Больничный в Волгоградской области оплатят по-новому

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15 декабря 2021, 11:55

Управляющий Волгоградским реготделением ФСС Павел Гладких. Фото Сергей Григорьев

Социальное страхование - спасательный круг для работников, временно потерявших заработок. Чтобы в период болезни, рождения ребёнка или в других случаях временной нетрудоспособности работник не остался без средств, а смог получить гарантированное пособие, в нашей стране существует Фонд социального страхования. Накануне 30-летия деятельности регионального Фонда в Волгограде прошёл круглый стол. Представители реготделения ФСС, крупные работодатели и общественники обсудили изменения в предоставлении госуслуг.

До 1990-х годов социальное страхование курировали профсоюзы. Как самостоятельная структура ФСС, под управлением Правительства РФ, начал функционировать с 1991 года. Волгоградское региональное отделение Фонда образовано 16 декабря 1991 года. Через 30 лет работы благодаря новым технологиям изменились способы оказания услуг, но основная цель – возмещение утраченного заработка в связи с беременностью, родами, болезнью или травмами, несмотря на исторические перемены, осталась неизменной.

Управляющий Волгоградским отделением ФСС Павел Гладких рассказал, что с нового года грядут изменения по выдаче больничных листов – только в электронном виде, и пособий – они станут проактивными.

- К электронному листку нетрудоспособности – ЭЛН, мы стали привыкать с июля 2017 года. Он был введен параллельно бумажному, - разъяснил Павел Гладких. - Если в 2017 году в Волгоградской области ЭЛН было выдано всего 0,2% от общего количества, то к концу этого года мы подошли с показателем более 81%. С 1 января 2022 года останется только ЭЛН. Бумажный вариант уходит в историю, мы с ним прощаемся.

Ведущий бухгалтер АО «Горгаз» Надежда Карнавская подтвердила, что электронный формат удобен и для экономии времени бухгалтера, и для работников:

- Мы внедрили ЭЛН с 1 января 2018 года. Сначала были большие сомнения, но на практике поняли, что это действительно очень удобно. На заполнение «синеньких» больничных листов уходило много времени и сил, нужно было перерыть кучу документов. Сейчас все стало гораздо проще и быстрее. Наши сотрудники довольны, деньги им приходят в течение пяти дней.

На прямые выплаты пособий волгоградское отделение ФСС перешло в 2020-м году. А с 1 января 2022 года нас ожидает ещё одно нововведение – проактив. Это беззаявительная система назначения и осуществления выплат по листкам нетрудоспособности.

- Для застрахованного волгоградца ничего не изменится, - предупредила начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат Наталья Куклина. - Информация об открытии ЭЛН по защищенным каналам связи сразу поступит работодателю. Он в тот же день узнает, что его сотрудник заболел, может проверить данные и исправить. После закрытия листок по каналам суперсервиса передается в Социальный электронный документооборот, подключиться к которому нужно всем работодателям. Фонд предзаполняет реестр, вносит информацию ПФР и ФНС о стаже и зарплате. Страхователь должен проверить сведения и отправить. Далее Фонд рассчитывает и в течение 10 дней перечисляет средства одним из трех способов: на расчетный счет, не привязанный к пластику, на карту «Мир» либо почтовым переводом. Посмотреть, как движется ЭЛН, застрахованный может в своем личном кабинете на сайте ФСС, авторизовавшись через госуслуги.

Ещё одно нововведение появилось в этом году - оформлены первые электронные сертификаты на получение технических средств реабилитации. Для гражданина электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет оплатить выбранный товар, если он соответствует индивидуальной программе реабилитации.

- Электронный сертификат как способ обеспечения средствами реабилитации удобен и для граждан, которым не придется тратить собственные деньги, и для отделения Фонда, - рассказал Павел Гладких. - Перечень ТСР достаточно большой и разнообразный. К примеру, граждан с инвалидностью по зрению, кроме тростей, тифлофлеш-плееров, тонометров, термометров с речевым выходом, мы обеспечиваем собаками-проводниками, включая выплату компенсаций на их содержание и ветеринарное обслуживание.

Спустя 30 лет деятельности Фонда, работники регионального отделения Фонда с уверенностью говорят, что согласно времени меняются лишь форматы работы, но задачи по социальному страхованию работающих граждан в регионе остаются прежними и успешно выполняются.

Аргументы цифр

Число страхователей, состоящих на учете в региональном отделении по итогам 9 месяцев 2021 года составило 40 167.

Среднесписочная численность работающих продолжает сокращаться. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизилась на 0,7% и составила 568 127 человек.

Размер среднемесячной заработной платы работника вырос на 5%, теперь он - 32 035,06 рублей.

На выплату пособия по временной нетрудоспособности направлено 4,1 млрд рублей. Показатель заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 29%, т.е. на 100 работающих по итогам 9 месяцев 2021 года приходилось 882,56 дней нетрудоспособности.

За 10 месяцев 2021 года в региональное отделение Фонда обратились с заявлениями на получение технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, а также на возмещение расходов за самостоятельно приобретенные изделия 10 799 инвалидов. Из 495,5 млн рублей на обеспечение инвалидов средствами реабилитации израсходовано 393 млн рублей.

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