Президент Национальной ассоциации грузового автотранспорта пожаловался Путину на резкое подорожание топлива

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15 декабря 2021, 11:46 Источник: YouTube

АЗС, Zamir Usmanov/globallook.com

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин выложил в YouTube ролик с обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Он попросил повлиять на топливные компании, которые за год повысили цены в среднем на 20%.

Ролик записан на фоне АЗС «Лукойла». Матягин обращает внимание, что дизтопливо сейчас стоит 54,12 рубля. В декабре 2020 года цена на него была 46 рублей. «Почему у нас, в нефтяной стране, цены за год растут на 18-20%, почти на 8 рублей?» — спрашивает он.

Матягин сообщил, что Федеральная антимонопольная служба обвиняет грузоперевозчиков в повышении цен на продукты. Но они «ездят не на воздухе, а заправляются дизтопливом»,- поясняет автор видеообращения.

«Просим вас вмешаться в ситуацию, заставить топливные компании умерить свои аппетиты. Нужно ввести регулирование ценообразования и посмотреть опыт западных стран», — заявил Матягин.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае меньше, чем за месяц, цена на бензин выросла почти на 2 рубля.

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