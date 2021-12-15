Южноуральцев приглашают в мультимедийно-интерактивное путешествие по Арктике

Аргументы Недели → Общество

15 декабря 2021, 10:44 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Сегодня в историческом парке «Россия — Моя история» откроется выставка «Русский Север и открытия в Антарктиде».

Новая экспозиция в игровой форме рассказывает о том, чем отличаются Северный и Южный полюса, кто обитает на полярных территориях. На всем протяжении мультимедийно-интерактивного путешествия посетителей будут сопровождать представители полюсов — Медвежонок и Пингвиненок. С помощью шлемов виртуальной реальности гости совершат путешествие на самые северные рубежи России.

Первая экспедиция стартует уже сегодня, 15 декабря, в 14 часов, сразу после торжественного открытия выставки. В этот день гостей ждут главные герои полярной истории, вкуснейшее мороженое, аэромедведи, и, конечно, зимняя атмосфера.

Добавим, что выставка будет работать с 15 декабря 2021 года по 31 января 2022 года. Посетить ее приглашаются как семьи, так и организованные группы. Адрес — Челябинск, ул. Труда, 183.

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