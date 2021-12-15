Какие новые меры соцподдержки появились в Челябинской области в 2021 году

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15 декабря 2021, 08:44 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

На Южном Урале введены две единовременные денежные выплаты: на приобретение автомобиля, а также приобретение и установку внутридомового газового оборудования.

Вчера в пресс-центре «Гранада Пресс» состоялась онлайн пресс-конференция, в ходе которой министр социальных отношений региона Ирина Буторина подвела итоги работы ведомства в 2021 году. В частности, она подробно рассказала о тех мерах поддержки, которые появились в уходящем году.

Первая из них — это единовременная денежная выплата на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Получить ее могут многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ОВЗ. Для назначения применяется критерий нуждаемости — доход не должен превышать двукратный размер прожиточного минимума. Также право на эту меру соцподдержки есть у одиноко проживающих пенсионеров. Максимальный размер выплаты составляет 60 тысяч рублей, получить ее заявитель может после того, как будет заключен договор на поставку газа. С 1 июля этой мерой поддержки воспользовались 155 южноуральцев, сейчас в работе находится порядка 500 заявлений от граждан, которые готовы установить оборудование и начали оформлять необходимые документы.

Другая новая мера — это единовременная выплата на приобретение автомобиля, она предназначается многодетным семьям, воспитывающим детей, оставшихся без попечения родителей. По словам министра Ирины Буториной, необходимость такой выплаты неоднократно обсуждалось с родительским сообществом. Согласно условиям предоставления, выплатой можно погасить до 70% от стоимости автомобиля, но не более 1,05 миллиона рублей, остальные средства должна вложить семья. Право на эту выплату уже реализовали 11 южноуральских семей.

«Мы стараемся, чтобы каждая мера социальной поддержки полностью соответствовала критериям нуждаемости и адресности и поддержку получали те, кто в ней особенно нуждается», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

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