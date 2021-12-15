Синоптик Синенков сообщил, что в среду в Москве будет снежная погода

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что жителей Москвы и гостей города в среду, 15 декабря, ожидает облачная погода. В столице сегодня будет небольшой снег.
В дневное время температура воздуха в Москве составит от минус 1 до минус 3 градусов, а в Московской области – от нуля до минус 5 градусов. Ветер в столичном регионе в среду будет юго-западный, его скорость достигнет от 3 до 8 метров в секунду.
Атмосферное давление 15 декабря будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормальных значений.
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