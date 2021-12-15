В «Театральном» сквере Челябинска будут расти абрикосы и сливы

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15 декабря 2021, 08:03 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Территорию около Ботанического сада ЧелГУ озеленят в рамках проекта «Зеленый театр».

Организаторы акции «Зеленый театр» подвели предварительные итоги. 23 декабря одноименный благотворительный фонд представил на сцене Челябинского театра драмы постановку «Тень» по произведению Евгения Шварца. В качестве актеров выступили представители челябинского бизнес-сообщества, общественные деятели, экоактивисты, блогеры и чиновники. В работе над спектаклем участвовали профессиональные театральные деятели.

Как рассказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс», директор благотворительного фонда «Зеленый театр» Юрий Симанков, постановка удалась, зрители и актеры испытали незабываемые эмоции.

За счет продажи билетов было собрано 1 миллион 50 тысяч рублей. Часть из них будет направлена на необходимые траты — оплату аренды зала и труду профессиональных участников постановочной бригады. Все остальные средства направят на озеленение территории около Ботанического сада ЧелГУ. «Зеленый театр» также планирует запустить дополнительный сбор пожертвований. Посадку и уход за растениями доверят специалистам.

Рабочее название нового сквера — «Театральный». Как отметила соорганизатор проекта «Зеленый театр» Екатерина Колбышева, уже готовы проект смета и генеральный план озеленения, проведена очистка территории от сорного самосева. Согласно проекту, в сквере будут расти лиственницы, ели, манчжурский орех, абрикос, слива, можжевельник. Территорию украсят малыми архитектурными формами и конструкциями. Высадка деревьев запланирована на весну 2022 года.

Представители «Зеленого театра» надеются, что после завершения всех работ территория станет местом притяжения для челябинцев и гостей города.

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