Челябинцы стали выпускниками федеральной программы «Мастерская новых медиа»

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15 декабря 2021, 07:33 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено «Мастерской Новых Медиа

Подготовка специалистов в области интернет-коммуникаций была организована АНО «Диалог» и президентской платформой «Россия – страна возможностей». Обучение проходило на базе ее образовательного центра – Мастерской управления «Сенеж».

Свыше 140 медийщиков и более 80 PR-специалистов со всей России, в том числе представители Челябинской области, стали выпускниками программы «Мастерская новых медиа». Ее образовательный план состоял из нескольких очных модулей, которые были выстроены по принципу авторских мастерских. Слушателей сопровождали мастера — профессионалы-практики, достигшие высоких результатов в области стратегических коммуникаций и новых медиа: директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, президент коммуникационного холдинга «ГРУППА ИМА» Андрей Гнатюк, редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», автор YouTube-проекта СоловьевLIVE, автор и ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьев. Спикерами стали более 100 экспертов.

Слушатели получили знания и навыки для создания проектов в новых медиа, выстраивания коммуникационных стратегий в социальных сетях, проведения информационных кампаний, производства и продвижения контента.

Директор по информационной политике южноуральского медиахолдинга «Гранада Пресс»Андрей Трушников стал выпускником Медиа-потока «Мастерской новых медиа». «Это был интересный опыт, — поделился впечатлениями Андрей Трушников. — Опыт, который помог не только проанализировать новые тренды на рынке медиа, но и увидеть возможности применения классических инструментов на неклассических площадках».

Еще одним участником из Челябинской области стала начальник департамента по связям с общественностью Группы компаний «МКС» Мария Неволина. Она завершила обучение в PR-потоке «Мастерской». Рассказывая о программе, она отметила, что обучение позволило ей не только узнать об особенностях работы пресс-служб в российских дипломатических миссиях за рубежом и работе с иностранными журналистами, но и выстроить коммуникацию с сотрудниками департамента информации и печати МИД России.

Добавим, что для выпускников программы предусмотрено постсопровождение, подразумевающее систему стажировок и участие в реализации различных проектов.

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