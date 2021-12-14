Раскрыта серия краж и грабежей в Подольске

В Подольском городском округе задержан подозреваемый в серии краж и грабежей из магазинов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
С заявлением в дежурную часть обратился представитель сетевого продовольственного магазина. Он утверждает, что неизвестный мужчина украл из торгового зала продукты на сумму более девяти тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали ранее судимого девятнадцатилетнего местного жителя. Также они установили причастность подозреваемого к трём аналогичным преступлениям.
Дознаватель отдела дознания УМВД завел уголовное дело на злоумышленника по статьям 158 и 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сам же парень находится сейчас под стражей.
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