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В Крыму водитель, выживший в одном ДТП почти сразу погиб в другом​

, 19:38 Источник: Аргументы недели-Крым

В Крыму водитель, выживший в одном ДТП почти сразу погиб в другом​

После первой аварии он смог выбраться из покореженной машины и побежал помогать другому участнику столкновения.

Увидев, что водитель второй машины мертв, сердобольный шофер пошел обратно к своему автомобилю и в этот момент в него врезался третий участник дорожного движения, сбив его насмерть.

Эти дорожно-транспортные происшествия в стиле фильма «Пункт назначения» случились сегодня рано утром в районе села Левадки.

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