Где находится самая маленькая елка в Балтии

Прибалтика готовится к самому загадочному и прекрасному празднику зимы – Рождеству! И главное украшение праздника – елка! Мы все привыкли к величественным красавицам на главных площадях городов, но как оказалось, и небольшая ель может быть прекрасной!
Самая маленькая рождественская ель в странах Балтии находится в Клайпеде.
Много лет подряд на главной площади Клайпеды красовались высокие ели, которые были выращены местными жителями и подаренны городу. А в этом году городские власти решили провести «эксперимент» и украсить площадь миниатюрной елкой.
По мнению властей города, малышка отвечает идеям экологии и истинным ценностям Рождества – уюта, скромности, сказочности. Единственное, что омрачает местных жителей то, что ее невозможно потрогать руками: она закрыта защитным куполом.
Что будет с елочкой после новогодних праздников?
Конечно, она вернется в елочный питомник и продолжит там расти!
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