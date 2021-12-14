Где находится самая маленькая елка в Балтии

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14 декабря 2021, 19:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Прибалтика готовится к самому загадочному и прекрасному празднику зимы – Рождеству! И главное украшение праздника – елка! Мы все привыкли к величественным красавицам на главных площадях городов, но как оказалось, и небольшая ель может быть прекрасной!



Самая маленькая рождественская ель в странах Балтии находится в Клайпеде.



Много лет подряд на главной площади Клайпеды красовались высокие ели, которые были выращены местными жителями и подаренны городу. А в этом году городские власти решили провести «эксперимент» и украсить площадь миниатюрной елкой.



По мнению властей города, малышка отвечает идеям экологии и истинным ценностям Рождества – уюта, скромности, сказочности. Единственное, что омрачает местных жителей то, что ее невозможно потрогать руками: она закрыта защитным куполом.

Что будет с елочкой после новогодних праздников?



Конечно, она вернется в елочный питомник и продолжит там расти!

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